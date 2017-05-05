Александру Тэнасе объяснил, почему не остался в Конституционном суде

Александру Тэнасе сообщил в интервью Ziarul de Gardă, что продолжит карьеру педагога и начнет заниматься исследовательскими проектами. Журналисты издания спросили Тэнасе про слухи о том, что экс-председатель Конституционного суда (КС) уйдет в политику — создаст новый проект или примкнет к существующей партии.

«Я никогда не комментировал и не буду комментировал слухи, которые упаковываются в аналитические отчеты. На протяжении многих лет с помощью этих слухов распространялась различная ложь в мой адрес: меня делали лидером партии, президентом страны, генеральным прокурором и так далее, а сейчас меня решили "отправить в политическую миссию". В действительности, у меня нет подобных планов. Я намерен заниматься педагогической карьерой и исследовательскими проектами», — сказал Тэнасе.

Экс-председатель КС также объяснил, почему не выдвинул свою кандидатуру на ещё один срок.

«Закон в отношении КС не предполагает организацию конкурса на должность конституционного судьи. Правительство имеет право назначить любого человека, который удовлетворяет условиям закона. По сути, конституционные судьи назначаются по сходству ценностей и взглядов выдвинутых лиц и власти. Власть, которая меня назначила, обладала определенным политическим окрасом, действующая — другим. С этой точки зрения, они решили, что госпожа Виктория Ифтоди — наиболее подходящий кандидат на эту должность», — сказал он.

Александру Тэнасе стал судьей Конституционного суда на шесть лет — в апреле 2011 года соответствующее решение приняло правительство. 4 октября того же года Тэнасе стал председателем КС. Он занял эту должность вместо Думитру Пулбере, которого члены КС отправили в отставку большинством голосов. Александру Тэнасе был одним из основателей Либерально-демократической партии в 2007 году. В 2009 году его назначили министром юстиции. В 2011 году Александр Тэнасе сообщил, что уходит из политики.

3 мая Викторию Ифтоди назначили судьей в Конституционный суд от правительства. Её кандидатуру не поддержали только либералы.

Ифтоди — юрист. В 2003 году она занимала пост замминистра, а потом первого вице-премьера юстиции. С 2004 по 2006 годы работала на министром юстиции, после — послом РМ во Франции. Кроме того, Ифтоди представляла Молдову в ЮНЕСКО. В конце декабря 2016 года Викторию Ифтоди назначили членом Совета по неподкупности со стороны правительства.

Должность судьи в КС освободилась после того, как 14 апреля истек мандат председателя Конституционного суда Александру Тэнасе.