Документы по референдуму против Киртоакэ переданы в ЦИК

Документы по инициативной группе по организации референдума об отставке генпримара Кишинева Дорина Киртоакэ, решение о регистрации которой было вынесено ранее Апелляционной палатой, были переданы в ЦИК.

Данной инстанции предстоит выдать инициативной группе подписные листы и удостоверения, сообщает bloknot-moldova.md.

После того, как члены инициативной группы получат необходимые документы от ЦИК, они могут приступить к сбору подписей. У группы будет 60 дней для того, чтобы собрать не менее 60 тысяч подписей в пользу проведения плебисцита.

Стоит отметить, что члены инициативной группы уже прошли первый инструктаж. Юристы ответили на все вопросы членов инициативной группы, связанные с предстоящим сбором подписей для проведения плебисцита.