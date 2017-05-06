Игорь Додон о слиянии проектов: Мы добились важной победы

„В преддверии Дня победы мы добились важной победы: одномандатная система, которую Демократическая партия продвигала так настойчиво в последние несколько месяцев, пала”. Так прокомментировал президент Игорь Додон решение парламента о слиянии проекта демократов о голосовании по одномандатным округам с проектом социалистов о смешанном голосовании, приняв последний в качестве основы, передает IPN.

Глава государства заявил в ходе пресс-конференции в пятницу вечером, что депутаты от Демократической партии и их союзники из мажоритарной коалиции проголосовали за проект голосования по одномандатным округам, всего 52 голоса. Однако, по настоянию социалистов, был представлен на голосование и проект смешанного голосования и этот проект набрал больше поддержки, более широкой части депутатов – 74 голоса. По его словам, этот факт доказывает, что многие депутаты поняли важность компромисса в политических процессах национального значения.

Игорь Додон отметил, что, согласно всем законным процедурам, парламент рассмотрит ко второму чтению не голосование по одномандатным округам, а концепцию смешанного голосования. Эта же концепция смешанного голосования будет представлена Венецианской комиссии. Президент утверждает, что заключение комиссии поставит точку над „и”.

„Тогда будет ясно: либо пройдет смешанное голосование, либо не пройдет вообще избирательная реформа. В обоих случаях мы выиграем. Потому что в обоих случаях означает, что не прошло голосование по одномандатным округам. Одномандатная система, настойчиво продвигаемая Демократической партией, теперь имеет минимальные шансы. На практике, нам сегодня удалось окончательно отменить этот проект”, - сказал Игорь Додон.

В пятницу, 5 мая, парламент принял в первом чтении проект Демократической партии об изменении Кодекса о выборах путем изменения пропорциональной системы голосования на мажоритарную, с избранием депутатов по одномандатным округам. На этом же заседании депутаты проголосовали и за проект смешанного голосования, предложенного социалистами по инициативе главы государства. А впоследствии решили объединить две инициативы, а в качестве основы взять проект социалистов.