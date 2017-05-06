Пиркка Тапиола: Заключение Венецианской комиссии должно быть принято во внимание

Политический класс должен учитывать рекомендации Венецианской комиссии в отношении изменения избирательной системы. Об этом заявил глава Делегации Европейского союза в Республике Молдова Пиркка Тапиола, гость передачи „În PROfunzime” на телеканале PRO TV Chişinău, передает IPN.

„Есть два очень важных аспекта - помощь Венецианской комиссии, с одной стороны, и замечания ОБСЕ, с другой стороны. Все эти мнения должны быть приняты во внимание. Но важную роль играют и политические реалии”, - сказал европейский дипломат.

В то же время, Пиркка Тапиола дал понять, что молдавский парламент поспешил голосовать за изменение избирательного кодекса. „Представители Венецианской комиссии приедут в Кишинев на следующей неделе с ознакомительным визитом. После этого сформулируют рекомендации, которых обнародуют позже. Я не думаю, что в ходе визита у экспертов будут сформулированные рекомендации”.

Пиркка Тапиола отметил, что молдавским политикам необходимо найти как можно более широкий политический консенсус, когда речь идет о важных изменениях, таких, как избирательное законодательство.