Андриан Канду: Окончательное голосование будет только после заключения Венецианской комиссии

Председатель парламента Андриан Канду заявил, что окончательное голосование за изменение избирательной системы состоится только после получения заключения Венецианской комиссии. Глава законодательного органа заявил 5 мая после заседания парламента, что было оказано большее давление, и Демократическая партия проявила гибкость, передает IPN.

„В краткосрочной перспективе, мы принимаем компромисс, хотя мы считаем, что одномандатная система является более подходящей. Венецианской комиссии будет передан объединенный и одобренный широким консенсусом, 74 голосами проект, который имеет в качестве основы законопроект о переходе к смешанной системе. Отзыв мандата депутата остается в повестке дня, и инициируем изменение Конституции в этом направлении”, - сказал Андриан Канду.

Председатель парламента подчеркнул, что решение о слиянии проектов ДПМ и ПСРМ это первая победа. По его мнению, дебаты в ходе заседания являются противостоянием между властью и оппозицией, а принятое решение это компромисс на благо общества. По словам Андриана Канду, было оказано большое давление, и ДПМ проявила гибкость и открытость, когда приняла компромиссный проект.

Проект закона, по которому предстояло перейти к смешанной избирательной системе, уже был принят парламентом в апреле 2013 года, по инициативе демократа Влада Плахотнюка. В начале мая того же года депутаты аннулировали документ после того, как фракция ЛДПМ настояла на создании комиссии, которая должна была изучить влияние смешанной избирательной системы, ссылаясь на то, что проект был предложен на рассмотрение в спешке и было допущено много ошибок. В апреле этого года, после объявления президентом Игоря Додона об инициативе введения смешанной избирательной системы, Демократическая партия распространила пресс-релиз, в котором отмечалось, что „то, что делают социалисты сейчас - это политический трюк, попытка предотвратить избирательную систему по одномандатным округам и переместить внимание общества на что-нибудь другое, чтобы создать путаницу”.