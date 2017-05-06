Канду в 2016-м: "Будем жить хорошо через год". С тех пор внутренний долг вырос в 2,7 раза

Парламентская фракция Демократической партии становится всё больше. То, что было известно всем, но не было подкреплено доказательствами, подтверждается конкретными шагами. Независимые депутаты, будто привлечённые лампочкой ночные мотыльки, начали массово присоединяться к ДПМ. Партия руководит подавляющим большинством государственных учреждений, отмечается в новой статье Sic!

Авторы статьи, которая сопровождается анимационным роликом, напоминают об ответе одного из лидеров Демпартии, Андриана Канду, на вопрос журналиста Георге Гонцы: „Как Вы думаете, когда придёт то время, при котором родители будут иметь достаточно аргументов для того, чтобы сказать своим детям, что им не нужно уезжать из страны?”. Ответ был крайне конкретным для политика: „Не позднее, чем через год”.

„Мы говорим о рабочих местах. Говорим о доступном жилье, особенно для молодых людей. Многие молодые люди покидают страну именно потому, что не видят возможности в перспективе 5–10 лет обустроить свой очаг и создать семью. И мы говорим о гарантиях в отношении всего того, что является публичными услугами. Мы говорим о медицине, о неотложной медицинской помощи, говорим о социальных выплатах, говорим об экономических процессах, которые обеспечивали бы им хотя бы прожиточный минимум, но мы не говорим о прожиточном минимуме, речь всё же идёт о доходе, сопоставимом с доходами в регионе”, - заявил тогда Андриан Канду.

В этом контексте авторы статьи приводят данные Национального бюро статистики, которые свидетельствуют о том, что в 2016 году экономически активное население (работающие и безработные) Республики Молдова составляло 1272,8 тысячи человек. Эта цифра не претерпела значительных изменений по сравнению с 2015 годом. Уровень экономической активности населения в возрасте 15 лет и старше составлял 42,6%, будучи практически на уровне 2015 года (42,4%). Всё же, при рассмотрении структуры занятого населения по отраслям, можно заметить, что в строительной сфере количество рабочих мест сократилось на пять тысяч, промышленность осталась без 200 рабочих мест, так же, как и транспортная сфера (-100 мест), публичная администрация, образование и здравоохранение (-12 500 рабочих мест!).

В декабре 2016 года Павел Филип анонсировал национальный проект „Первый дом”, подразумевающий льготное кредитование молодых семей, желающих купить квартиру. Четыре месяца спустя Павел Филип заявил, что правительству ещё предстоит поработать над этим проектом. Проект по-прежнему не имеет ни одного бенефициара, хотя крайний срок, назначенный Андрианом Канду, уже истёк. Между тем, по данным биржи недвижимости Lara, средняя рыночная цена одного квадратного метра жилплощади в муниципии Кишинёв в марте 2017 года составляла 528 евро, она остаётся неизменной шестой месяц подряд.

Авторы статьи Sic! подчёркивают, что размер управляемого правительством внешнего долга в конце февраля 2017 года составлял 1523 миллиона долларов, что на 190 миллионов больше, чем в том же месяце 2016 года. Внутренний долг за тот же период вырос в 2,7 раза (!): с 7,8 миллиарда леев до 21,4 миллиарда.

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