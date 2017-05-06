Молдавские вина заговорят по-грузински

В Тбилиси 27-28 апреля 2017 года прошли первое заседание молдавско-грузинской межправительственной комиссии и форум деловых людей двух стран, — информирует mybusiness.md.

Молдавскую часть комиссии возглавил министр регионального развития и строительства РМ Василе Бытка, грузинскую – министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Гахария.

Форум организовали Организация по привлечению инвестиций и продвижению экспорта MIEPO и Торгово-промышленная палата Грузии.

По данным НБС РМ внешнеторговый оборот между Молдовой и Грузией за 2016 год составил $18,4 млн, снизившись на 7,2% по сравнению с 2015 годом. Из них молдавский экспорт был зарегистрирован на уровне $16,9 млн, импорт из Грузии — $1,52 млн. За первый квартал 2017 года оборот вырос на 53% и достиг $4 млн. Причем на 3,3 млн долларов было экспортировано молдавских товаров, на 0,7 млн импортировано грузинских.

С туризмом прямо противоположная ситуация. Молдову в 2016 году посетили 1978 грузинских визитёров, что сопоставимо с показателями 2015 года. В Грузию в прошлом году съездили 9249 граждан Молдовы (рост на 13%).

По итогам заседания межправкомиссии было принято решение товарооборот наращивать. Из нашей страны в Грузию предполагается отправлять детское питание; консервы из фруктов и овощей; сухофрукты; вино и спирты; посадочный материал; лекарственные средства; воды минеральные и газированные; пробку агломерированную; сигареты; котлы и оборудование; стекло и изделия из него; фрукты и орехи и пр.

Из Грузии планируется импортировать фундук; спиртные напитки; минеральную и питьевую воду; фрукты (в том числе цитрусы и ягоды); вино; безалкогольные газированные напитки; натуральные соки; фруктово-овощные консервы; зелень и специи; чай; лекарственные средства; ферросплавы; азотные удобрения; арматуру, грубы и трубки из черных металлов; плоский прокат из железа; распиленные пиломатериалы и др.

В Молдове зарегистрировано 33 предприятия с участием грузинского капитала. В Грузии 2 СП и 20 молдавских предприятий.

На бизнес-форуме был сформулирован интерес грузинского бизнеса у участию в производстве вина и автомобильной проводки в рамках свободных экономических зон «Бельцы» и «Унгень — Бизнес». Также предприятие «Флоаре-Карпет» заключило договор с грузинской компанией, производящей ковры из шерсти с применением натуральных красителей. Представители института «Порумбень» договорились со своими коллегами из Национального института сельского хозяйства и продовольствия Грузии заключить соглашение о сотрудничестве в области растениеводства.