Юрий Цап: К сожалению, наша политическая элита аморальна

В интервью порталу ТРИБУНА депутат от Либерал-демократической партии Юрий Цап ответил на ряд вопросов о нынешней политической обстановке в стране.

Т.: Г-н Цап, как бы Вы назвали нынешнее положение дел в парламенте Республики Молдова?

Ю.Ц.: С точки зрения политологии, нынешняя правящая коалиция (парламентское большинство) не является легитимной. Политическая легитимность является принципом, в соответствии с которым, власть, как политическая сила, признанна обществом. Нынешняя наша власть создавалась недемократическим путем из перебежчиков из разных партий, и не отражает волеизъявления избирателей. Иными словами, если оценивать качество деятельности парламента, то ситуация плачевна. О реформах много говорят, а на самом деле их только инсценируют.

В том, что касается политической реконфигурации, в общем, если речь о принципах и интересах граждан, то она может быть оправдана, но наша политическая реальность — иного порядка. С одной стороны у нас есть партия, которая всех подкупает, а с другой стороны – депутаты, которые продаются. К сожалению, наша политическая элита аморальна.

Т.: Раньше некоторые депутаты покидали фракцию ЛДПМ, а сейчас они объявляют о выходе из нее еще не став ее членами. Как это можно объяснить?

Ю.Ц.: Одной из ошибок ЛДПМ (а точнее ее лидера) было то, что партия принимала и продвигала тех, кто стремился только к должностям, влиянию и удовлетворению собственных интересов. Когда партия ушла в оппозицию, те, кто преследовал корыстные цели, объявили себя «нейтральными», а позже легко попались «на удочку», будучи с «рыльцем в пушку». Если точнее, то я о последних двух депутатах, которые вошли в состав парламента.

Т.: Как Вы думаете, что произойдет с фракцией ЛДПМ в дальнейшем? Допускаете ли, что в определенный момент фракция может исчезнуть из-за потери необходимой для фракции численности депутатов, то есть их будет меньше, чем предусмотрено законодательством?

Ю.Ц.: Нас уже пять, но я хочу верить в своих коллег. Они достойные люди, и уже не раз доказали, что у них есть характер, они профессионалы и служат всему обществу.

Т.: Какова вероятность смены избирательной системы? Как Вы думаете, какая избирательная система будет у нас, в конце концов?

Ю.Ц.: Вероятность смены избирательной системы очень велика. Демократы добьются своей цели. Речь идет о вертикали власти, об «административном ресурсе», который в наших реалиях очень эффективен. Контролируя большинство центральных и местных органов власти, а также почти все публичные учреждения в сфере образования, соцзащиты, культуры и здравоохранения, демократы виртуозно используют такой сильный инструмент как финансовые ресурсы (бюджетные и внешние), а также силовые ведомства (полиция, прокуратура, судебная система). Они надеются добиться своего, потому что, при потере власти, будет потерян доступ к основным финансовым потокам…

Демократы будут настаивать на одномандатном голосовании. По их мнению, только в этом случае они выиграют, а их политические оппоненты (практически все) проиграют.

Т.: Если будут одномандатные округа, Вы хотели бы баллотироваться на новый мандат?

Ю.Ц.: По профессии я педагог. Я накопил богатый опыт в области публичного управления (9 лет работал заместителем председателя райисполкома Флорештского района, 10 лет был примаром Флорешт и последние 8 лет был депутатом парламента). Сейчас я пишу докторскую диссертацию в области публичного управления. В этом смысле я бы хотел поделиться своими знаниями и накопленным опытом. Но не исключаю, что буду баллотироваться в случае ввода мажоритарной системы. Тут мой опыт пригодился бы. С другой стороны, не хочу показаться нескромным, но в качестве примара и депутата, я проявил себя как профессионал. Хочу верить, что граждане извлекли урок, не поддадутся на разные уловки, и проголосуют за профессионализм, неподкупность и достоинство.

Т.: Говорят, что часть депутатов от ЛДПМ вступят в ПДС, а другие – в ППДП. Как Вы это прокомментируете?

Ю.Ц.: Естественно, что люди хотят реализоваться в том или ином формате, тем более, что опыт и знания моих коллег позволяют им это.

Т.: Какова, по Вашему мнению, вероятность того, что ЛДПМ, ПДС и ППДП выступят на следующих парламентских выборах единым фронтом, или объединятся в будущем?

Ю.Ц.: В том, что касается парламентских выборов, объединение усилий может стать единственным выигрышным вариантом, будь то блок или одна партия, при сохранении пропорциональной избирательной системы, или при голосовании за единого кандидата, если будет введена мажоритарная система. Только вот процесс объединения должен быть ускорен. Необходимо извлечь урок из опыта президентских выборов в прошлом году. Затягивание с назначением единого кандидата и запоздание с началом избирательной кампании, а также отсутствие должной организованности, с учетом договоренностей, устроенных ДПМ, привели социалистов к победе. В данном контексте очень важна координация действий парламентской оппозиции, формирование ясного и четкого посыла, и своевременная его передача избирателям.

Т.: Каковы Ваши политические планы на будущее?

Ю.Ц.: Вообще-то я уже ответил на этот вопрос. Повторю: могу и хочу служить интересам государства.

Андриана Кептине