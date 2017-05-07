Молчание унионистов, или как объяснить затишье в этом политическом лагере

С некоторых пор в стане унионистов Республики Молдова установилось подозрительное затишье. Никто ничего не предпринимает (по политической линии) для оживления этого движения, никто не пытается занять освободившуюся избирательную нишу либералов, никто не готовится к референдуму 2018 года по вопросу объединения Республики Молдова с Румынией (о котором в одно время очень много говорили). Все это наталкивает нас на мысль о том, что в этом политическом лагере что-то происходит, и в этом материале мы попытаемся во всем разобраться.

Сценарий №1. Теневые кукловоды унионистского движения решили кардинально поменять стратегию и направить его в гражданское русло, полностью отказавшись от политической составляющей. С одной стороны, это вполне оправдано, потому что за последние 25 лет все партии, представляющие унионистское движение, обычно успехом не пользовались. К тому же, им никогда не удавалось повысить популярность унионизма и добиться присутствия в парламенте. Вместе с тем, если это движение является осознанным (тут я имею в виду политическую составляющую), тогда необходимо учитывать и существующие риски. Исчезновение унионистов из парламента не могло не отразиться на эффективности движения в целом (отрицательно, конечно).

Сценарий №2. Унионистские силы втайне готовят сюрприз. Этот сценарий не стоит сбрасывать со счетов, как минимум, теоретически. О необходимости объединения унионистских сил говорилось не раз, в том числе сквозь призму 2018 года, который для всех унионистов является знаковым. Не исключено, что в определенный момент эти силы выступят с заявлением-бомбой и развернут ряд мероприятий радикального толка, вернув тем самым движению политическую значимость.

Сценарий №3. Унионизм исчерпал себя как политическое движение. Этот сценарий вполне возможен, если учесть очень скромные результаты унионистов на прошедших парламентских выборах, и судя по результатам опросов общественного мнения.

Сценарий №4. Унионистов контролируют совсем другие политические силы. Этим силам пока не нужна активность унионистов, но в нужный момент все может измениться. Этот сценарий не стоит сбрасывать со счетов, потому что заявления на эту тему звучали уже не раз.

Сценарий №5. Унионисты опасаются выходить в большую политику, видя предыдущий опыт своих единомышленников. Этот сценарий имеет право на жизнь, особенно в свете последних событий, происходящих с некоторыми активистами ЛП, которые, как известно, являются закоренелыми унионистами.

Какое из объяснений ближе к правде, нам неизвестно. Возможно, мы имеем дело со сплетением всех пяти возможных сценариев. Ясно одно – с унионизмом в Молдове что-то происходит (с политической точки зрения), и это что-то предвещает большие перемены. Будут эти перемены хорошими или плохими – покажет время.

Думитру Спэтару