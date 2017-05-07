Кто кого кормит: 74 процента бюджета Молдовы состоит из налогов физических лиц

1 мая кишиневцы и жители районов вышли на демонстрацию в честь дня солидарности трудящихся. Но если бы трудящиеся на самом деле были бы солидарны – государство не было бы таким жестоким эксплуататором. Государство Молдова и молдавские чиновники регулярно дают понять нам, гражданам, что мы – нахлебники. Особенно часто это говорится в ходе презентации различных реформ, цель которых – сокращение социальных услуг. Между тем главный источник доходов государственного бюджета - не средства, полученные от управления госимуществом, а налоги, акцизы, арендные платежи, штрафы и тому подобное.

Налоговая нагрузка на граждан: мы оплачиваем налоги, сборы, акцизы...

Суммарные доходы госбюджета-2017 определены в сумме 32 миллиарда 839 миллионов 162 тысячи 200 лей. Есть разные мнения о том, что именно нужно учитывать в налоговой нагрузке на граждан. Известный экономический аналитик Михаил Пойсик считает: кроме подоходного налога с физических лиц, налога на недвижимость, взносов в фонд социального обеспечения и медицинского страхования, в это понятие необходимо включить объем НДС и акцизов, так как эти налоги тоже выплачивают граждане.

С учетом этих мнений мы взяли в расчет:

* подоходный налог с физических лиц – 1 миллиард 428 миллионов 800 тысяч лей. В бюджете его удельный вес составляет 4,4 процента.

* НДС (15 миллиардов 964 миллиона 168,5 тысячи лей) - 49 процентов.

*Акцизы (на алкоголь, табак, нефтепродукты и т.д.) 5 миллиардов 74 миллиона 193 тысячи лей – 15 процентов.

· Налоги на имущество (транспортный, земельный, на недвижимость) 57 миллионов лей плюс импортные пошлины и таможенные сборы на ввозимые в Молдову товары 931 миллион 500 тысяч лей - всего 3 процента.

· Сборы и платежи за использование товаров и за осуществление некоторых видов деятельности (410 миллионов 896,8 тысячи лей), а также прочие сборы за товары и услуги (502 миллиона 653,3 тысячи лей) – 2,8 процента.

Если сложить запланированные поступления в бюджет по этим статьям – получим 24 миллиарда 369 миллионов 211,6 тысячи лей, или 74,2 процента всех доходов бюджета.

Но это только часть того, что мы отчисляем в казну!

… Финансируем медицину и пенсионный фонд

Доходы бюджета государственного социального страхования на 2017 год утверждены в сумме 17 миллиардов 513 миллионов 763,5 тысячи лей. Если исключить трансфер из государственного бюджета, то остается 11 миллиардов 408 миллионов 558,6 тысячи лей. Это взносы, которые выплачивают работодатель и каждый работник из своей зарплаты, общая ставка составляет 29 процентов.

Часть этой суммы – 2 миллиарда 360 миллионов 391,4 тысячи лей - выплачивают граждане ежемесячно со своей зарплаты по ставке 6 процентов. В том числе и работающие пенсионеры.

Доходы фонда обязательного медицинского страхования в 2017 году должны составить 6,1 миллиарда лей, из них 3 миллиарда 542 миллиона – наши взносы, а 50 процентов (1 миллиард 771 миллион лей) – выплаты из зарплат.

Каждый из нас в среднем платит государству 8028 лей в год

Всего в виде налогов и взносов мы выплачиваем в казну 28 миллиардов 500 миллионов 603 тысячи лей в год.

По данным НБС, в стране живут 3 миллиона 550 тысяч человек.

И выходит, что каждый – от новорожденного младенца до столетнего старика - ежегодно платит государству 8028 лей. Работающий – больше.

С каждого полученного работником лея государству идет 51 бань

Из всех налогов главным и наиболее весомым является налог на доходы физических лиц. Он идет в республиканский бюджет, платят его со всех доходов, полученных гражданами в календарном году, причем и в денежной, и в натуральной форме. К таким доходам относятся зарплата, премиальные, доход от продажи имущества или сдачи жилья в аренду, подарки, выигрыши и т.д.

Ставка подоходного налога с дохода в сумме до 2595 лей в месяц (31140 лей в год) составляет 7 процентов. С дохода свыше этой суммы - 18 процентов. При этом резидент РМ имеет право на индивидуальное освобождение в размере 885 лей в месяц: на эту сумму сокращается доход, с которого высчитывается подоходный налог. Освобождение не касается страховых взносов.

В социальный фонд работник должен заплатить 6 процентов от доходов и еще 4,5 процента - в фонд медицинского страхования. Столько же - 4,5 процента - платит за медстраховку работника работодатель и еще 23 процента он платит - в соцфонд (общие ставки этих взносов - 9 и 29 процентов соответственно).

Таким образом, с начисленной зарплаты в 3000 лей с работника удержат 180 лей взносов в соцфонд, 135 лей - в фонд медстрахования и 148 лей подоходного налога. После всех выплат работник получит на руки 2537 лей.

Кроме того, при начислении зарплаты в 3000 лей работодатель должен заплатить за своего работника 1140 лей в соцфонд и 135 лей - в фонд медстрахования.

Таким образом, чтобы работник получил на руки 2537 лей, работодатель должен выплатить ему и государству 3825 лей. Государству из этой суммы достается 1288 лей налогов и сборов. То есть с каждого полученного работником лея государство получает 51 бань.

Покупая бутылку водки за 100 лей, мы вносим в казну 34,69 лея

Следующий налог, который напрямую выплачивают граждане, это налог на имущество. Он выплачивается собственниками имущества, которое является объектом налогообложения. Такими объектами могут быть: жилые дома или квартиры, комнаты, дачи, гаражи, различные помещения или сооружения, доли в общей собственности и т.д..

Транспортный налог уплачивается в бюджет того региона, в котором облагаемое налогом транспортное средство стоит на учете. Объектами налогообложения являются автомобили, автобусы, мотоциклы и мотороллеры, а также прочие самоходные машины, вертолеты и самолеты, теплоходы и парусные суда, катера и яхты, моторные лодки и гидроциклы, прочие водные или воздушные транспортные средства.

Помимо прямых налогов и взносов, граждане платят и косвенные налоги: акцизы и НДС, которые включены в стоимость товара. Так, по данным НАРЭ, акциз на литр бензина составляет 3,46 лея. При стоимости топлива 18,15 лея за литр потребитель платит 6,49 лея косвенных налогов (включая 3,03 лея НДС), что составляет 36 процентов от цены. В цене дизтоплива 15, 67 лея за литр эта доля немного меньше - 27 процентов: 2,61 лея - НДС и 1,62 лея - акциз.

При покупке одной бутылки водки объемом 0,5 литра и стоимостью в 100 лей НДС составляет 16,67 лея, а акциз — 18,02 лея. То есть доля косвенных налогов - 34,69 процента.

В стоимость пачки сигарет за 25 лей включены 20 процентов НДС - 4,17 лея и 10,2 лея акциза, итого: 7,2 лея + 12 процентов от конечной стоимости товара. Таким образом, доля косвенных налогов в цене сигарет составляет 57 процентов.

Налоги – повсюду вокруг нас, даже если они не указаны в кассовом чеке

Косвенно в стоимости всех товаров и услуг присутствуют подоходный налог с физических лиц и предприятий, НДС на транспортные услуги, акцизы на энергоресурсы, налог на недвижимость, которое уплачивает предприятие, сборы в соцфонд и в фонд медицинского страхования, таможенные и импортные пошлины.

Из этих налогов, в том числе, складывается заработная плата всех государственных служащих.

Как нас обслуживают наши управляющие, которых мы содержим

Наше государство официально – самое нищее в Европе. И не потому, что мы мало и плохо работаем. А потому, что все, что мы зарабатываем и отдаем в управление государственным служащим, они крадут и разбазаривают. Ни один частный предприниматель не потерпел бы таких менеджеров. А мы терпим.

Подробные отчеты о том, как все происходит, пять лет обнародовала Счетная палата. И если за кражу теоретически полагается уголовное наказание, то разбазаривание – безнаказанно. Тысячи объектов госсобственности и местные активы не взяты на учет, не платятся налоги на недвижимость, и за это еще никто не ответил. Практически все государственные предприятия из-за скверного управления и воровства либо неофициальные банкроты, как железная дорога, либо управляются так бездарно, что приносят гораздо меньший доход, чем могли бы приносить. Но к их управляющим у контролирующих и правоохранительных органов нет претензий. Зато к нам – есть.

Если сосчитать все, что украдено и пущено по ветру хитрыми и бездарными чиновниками, примарами и местными советниками – получится астрономическая сумма. Даже обаяние пресловутого похищенного миллиарда будет на этом фоне более чем скромным.

Все это украдено у нас. И при этом нас же еще упрекают в том, что мы мало платим стране налогов и мало работаем, зато чересчур многого хотим – качественных услуг, приличной медицины, божеской пенсии. Эта мысль красной нитью проходит в публичных выступлениях всех государственных служащих – от председателя парламента и премьера до налогового инспектора, социального работника и секторального полицейского.

Они – работают. Мы – нет.

Они – опора страны. Мы – нет.

И получается, что мы просто рабы, а они – наши хозяева. Все это уже четверть века именуется «демократией».

Марина ТИМОТИН