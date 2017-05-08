Человек недели - Князь Монако Альбер II

На этой неделе Князь Монако Альбер II посетил Республику Молдова с визитом, который, как сказал премьер-министр нашей страны Павел Филип, является историческим, и несомненно, обозначит новые горизонты двустороннего взаимодействия, позволив найти новые возможности для освоения потенциала сотрудничества между Республикой Молдова и Княжеством Монако.

В ходе визита стороны подписали межправительственное Рамочное соглашение, которое выражает заинтересованность сторон в углублении взаимодействия в ряде сфер деятельности.

Также с целью реализовать в будущем двусторонние проекты в области защиты окружающей среды, был подписан Меморандум-соглашение между Фондом Князя Монако Альбера II и Министерством окружающей среды Республики Молдова. По этому случаю, фонд выступил с инициативой рассмотреть возможности поддержать ряд экологических проектов в нашей стране.

В ходе визита Князь Альбер II отметил, что будет рад помочь и с восстановлением Ботанического сада, которые сильно пострадал в результате снегопадов в апреле этого года.

Премьер-министр Республики Молдова Павел Филип и Князь Монако приняли участие в экономическом форуме, организованном Ассоциацией бизнесменов Молдовы. В мероприятии также участвовало более 230 предпринимателей из двух стран.

В ходе визита стороны обсудили и сотрудничество в рамках Международной организации франкофонии, а также углубление сотрудничества в рамках ООН и специализированных агентств, в том числе по вопросам региональной и международной безопасности.

Князь Монако провел встречи с президентом Игорем Додоном, спикером парламента Андрианом Канду и с председателем ДПМ Владом Плахотнюком.

ТРИБУНА уточняет: Его Светлость князь Монако Альбер II (Альбер Александр Луи Пьер) родился 14 марта 1958 г. во дворце Гримальди в Монако. Сын князя Ренье III и его супруги, американской актрисы Грейс Келли. Владетельный князь Монако из правящего дома Гримальди, глава государства с 6 апреля 2005 г., вступил на престол 12 июля 2005 г.Альбер II носит титул «14‑й князь Монакский, герцог де Валентинуа, маркиз де Бо, граф де Карладе, барон де Бюи, владетель Сен-Реми и Матиньона, граф де Ториньи, барон де Сен‑Ло и Ла Лютумье, герцог д’Этотевилль, де Мазарини, де Мейлеран и де Майенн, принц де Шато-Борсьен, граф де Феретт, де Бельфор, дю Танн и де Ружмон, барон фон Альткирхе, владетель Тенгейма, маркиз де Силли, граф де Лонжюмо, барон де Матти, маркиз де Жискар».В 1976 г. Альбер с отличием окончил Лицей им. Альберта I в Монако.В 1977-1981 гг. учился в США в массачусетском «Амхерст колледже» и получил звание лиценциата политических наук. В списке дисциплин, которые изучал Альбер, значились также экономика, психология, философия, история искусств, антропология и социология. Кроме того, будущий правитель Монако пел в университетском хоре и даже гастролировал вместе с ним в Европе и на Ближнем Востоке. Альбер с детства свободно владел французским и английским языками, а впоследствии выучил также итальянский, немецкий и испанский. В 1981-1982 гг. он находился на действительной военной службе, которую проходил в качестве лейтенанта на борту французского вертолетоносца «Жанна д’Арк». В качестве наследного принца Альбер большое внимание уделял социальным и гуманитарным вопросам, а также благотворительности, возглавляя, в частности, организацию Красного Креста в Монако. В последние годы правления в связи с пошатнувшимся здоровьем князь Ренье III передал сыну часть функций, связанных с текущим управлением княжеством и его международными делами. На Альбера были возложены, в частности, обязанности представителя Монако в ООН, а в 2004 г. он представлял княжество на проходившей в Страсбурге официальной церемонии вступления Монако в Совет Европы. Альбер известен также как большой любитель спорта. Он почти профессионально играл в футбол, гандбол, увлекался плаванием, легкой атлетикой, дзюдо. Кроме того, он участвовал в ралли Париж-Дакар и четырежды выступал на Олимпийских играх как бобслеист. С 1994 г. он возглавляет Олимпийский комитет Монако, кроме того, стоит во главе ряда других спортивных ассоциаций и является членом МОК. Принц Альберт 1 июля 2011 года женился на спортсменке Шарлин Уиттсток, превратив ее в Шарлен Монакскую. 10 декабря 2014 года у пары родились близнецы — девочка Габриэла-Тереза-Мария и мальчик Жак-Оноре-Ренье, потомственный принц.