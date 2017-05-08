Молдавская молодежь - после скандала с георгиевской лентой: Снимать ее теперь не будем, давитесь своей желчью!

Еще несколько дней назад я был твердо уверен в том, что георгиевскую ленту следует носить один день в году – 9 мая. При этом в этот день я неизменно испытывал некоторый дискомфорт, считая себя человеком, поддавшимся инстинкту толпы. Это было мне чуждо. Всегда. Но георгиевскую ленту, тем не менее, надевал, выражая таким образом свою признательность подвигу моих же прадедов.

Теперь мое отношение к георгиевской ленте изменилось. Меня словно переклинило, когда я прочел статью о враче, который отказался обследовать подростка, пока он ее, георгиевскую ленту, не снимет. Оскорбило его, видите ли, это! А если бы выяснилось, что парень – веган, счел бы медик это дискриминацией по отношению к представителям животного мира, которых он употребляет в пищу, скажем, по четвергам? Отказался бы лечить? Сомневаюсь.

Вообще я человек прагматичный. Прекрасно понимаю, что георгиевская лента у нас в стране – это своего рода красная тряпка. Для некоторых. К этим некоторым можно относиться по-разному, но от отношения к ним ситуация не изменится. Так зачем же их провоцировать? Давайте исходить из реалий! Я – не против георгиевской ленты, я даже готов ее защищать, но к чему носить ее месяцами, как это делают некоторые?

Опять же, еще несколько дней назад эти вопросы были для меня скорее риторическими. Теперь для меня ответ на них очевиден. Георгиевские ленты подолгу носят как раз те, кто столкнулся с такими вот врачами! Принципиально носят! И знаете что? Я тоже буду! Может быть, эти врачи начнут, наконец, исполнять свои профессиональные обязанности,несмотря на свои идеологические установки!

Георгиевская лента у нас не запрещена. Носить ее, де-факто, можно хоть круглый год. Пока ее не сделали запрещенным атрибутом, нечего и цепляться к тем, кто ее носит. Я так считаю.

Честно говоря, конфликты, которые происходят в Молдове в преддверии 9 мая, мне уже порядком надоели. Сколько можно уже?! Какое кому дело, кто с какой ленточкой бродит по городу, кто какие идеалам предан. Это личное дело каждого, и не нам, вам или им совать в него нос.