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Более 80 тысяч человек приняли участие в концерте ко Дню Победы на ПВНС (Видео)
08.05.2017

Жители и гости столицы массово пришли на организованное под эгидой Президента Республики Молдова Игоря Додона мероприятие.

Площадь Великого национального собрания оказалась заполненной. Послушать заслуженного артиста России Александра Маршала и легендарную группу Любэ пришли более 80 тысяч граждан.

Сюрпризом мероприятия стало награждение ветеранов Великой Отечественной войны. Под бурные овации глава государства вручил им на сцене главную государственную награду - Орден республики. Обращаясь к зрителям концерта, Игорь Додон пообещал, что 9 Мая был, есть и навсегда останется в Молдове Днем Победы.

Кульминацией мероприятия стал самый грандиозный за всю историю Молдовы салют, подготовленный организаторами фейерверка на Олимпиаде в Сочи.

Глава государства в качестве верховного главнокомандующего страны приказал Министерству обороны выставить на площади Великого национального собрания в Кишиневе советскую военную технику.

По поручению президента на центральной площади Кишинева выставлена советская военная техника

Как и было обещано ранее, Президент Республики Молдова Игорь Додон вручил высшую награду страны - Орден республики - 15 ветеранам Великой Отечественной войны.

Под крики «Браво» десятков тысяч граждан на центральной площади Кишинева президент вручил высшие награды 15 ветеранам ВОВ

Праздничный салют к Дню Победы (Кишинёв, 7 мая 2017)


 
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