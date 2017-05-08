Более 80 тысяч человек приняли участие в концерте ко Дню Победы на ПВНС (Видео)

Жители и гости столицы массово пришли на организованное под эгидой Президента Республики Молдова Игоря Додона мероприятие.

Площадь Великого национального собрания оказалась заполненной. Послушать заслуженного артиста России Александра Маршала и легендарную группу Любэ пришли более 80 тысяч граждан.

Сюрпризом мероприятия стало награждение ветеранов Великой Отечественной войны. Под бурные овации глава государства вручил им на сцене главную государственную награду - Орден республики. Обращаясь к зрителям концерта, Игорь Додон пообещал, что 9 Мая был, есть и навсегда останется в Молдове Днем Победы.

Кульминацией мероприятия стал самый грандиозный за всю историю Молдовы салют, подготовленный организаторами фейерверка на Олимпиаде в Сочи.

Глава государства в качестве верховного главнокомандующего страны приказал Министерству обороны выставить на площади Великого национального собрания в Кишиневе советскую военную технику.

Как и было обещано ранее, Президент Республики Молдова Игорь Додон вручил высшую награду страны - Орден республики - 15 ветеранам Великой Отечественной войны.

Праздничный салют к Дню Победы (Кишинёв, 7 мая 2017)