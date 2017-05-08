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Общество
Сколько молдаван не вернулись из Шенгена
08.05.2017

После отмены визового режима с Евросоюзом новыми возможностями воспользовались почти 1 млн граждан Молдовы.

За три года краткосрочные поездки в страны Шенгенского пространства совершили 982,7 тыс. владельцев биометрических паспортов, зарегистрированных на пунктах пересечения границы с Румынией и в международном аэропорту Кишинев. Из общего количества на родину вернулось большинство - 849,5 тыс. граждан, что составляет 86,4%. Тревожная статистика для туристической отрасли, «просевшей» минимум на 10%.

По данным Пограничной полиции, больше всего поездок пришлось на пункт пересечения Леушень-Албица, через который проехали 383,7 тыс. человек. На втором месте — кишиневский аэропорт, отправивший в Европу 176,4 тыс. молдавских граждан. Еще 175 тыс. путешественников выбрали пункт пересечения Кахул-Оанча. В период 2014-2017 гг. общий поток наших соотечественников, пересекших границу с Румынией или вылетевших самолетом из Кишинева в оба направления (въезд в Евросоюз и выезд) составил 13,7 млн, из которых 5,3 млн — владельцы биометрических паспортов.

Согласно статистике, чаще других в Европу выезжали молодые люди в возрасте 26-35 лет, их общее число составило почти 753 тыс. Самая платежеспособная категория — граждане в возрасте от 46 лет — оказалась на втором месте: 586 тыс. человек. Среди выехавших мужчин было больше, чем женщин — 1,5 млн и 1,1 млн соответственно.

Столь любопытную информацию туристический рынок воспринял спокойно. По словам председателя Ассоциации туристических агентств (ANAT) Александра Журавель, отток туристов из организованного сегмента действительно заметен. Особенно ощутим он оказался в 2016-м году, когда турагентства обслужили 177,3 тыс. выезжающих на отдых за рубеж. Тогда как количество пересечений границы молдавскими гражданами при выезде составило 5,8 млн человек (это на 3,6% больше, чем годом ранее). Согласно проданным к турпакетам ваучерам, впервые за все годы сократилась доля выездного туризма, которая до этого всегда росла: в 2016-м - минус 7%. По мнению г-на Журавель, причины могут быть две: либо населения в стране стало меньше, либо вырос интерес к самостоятельным вояжам.

Председатель Патронатной ассоциации индустрии туризма (APIT) Габриэль Марджиняну считает, что упрощенный визовый режим мало затронул туристический бизнес. «Единственное, что потеряли операторы — это доходы с продаж визовых услуг. Но они никогда не были ощутимыми, их стоимость в цене турпакета составляла от 5% до 10%. При этом прибыль самого оператора не превышала 2%. Что касается уменьшения турпотока из-за появления биометрических паспортов, большинство их владельцев не относится к нашим бывшим клиентам. Отрасль не досчиталась не более 20-25% организованных туристов. Больше всего потеряли крупные компании, работающие в высокоценовом сегменте. Агентства с низкой маржой, наоборот, увеличили турпоток. Как показала практика, туристы, впервые съездившие в австрийские Альпы, во второй раз отправляются туда самостоятельно. А те, кто был в румынских Карпатах без участия турагентств, существенно переплатили, поэтому эконом-туры, как правило, доверяют организаторам».

Г-н Марджиняну отметил, что в течение 3-5 лет ситуация кардинально изменится. Отрасль потеряет большую часть туристов со средними доходами, которые посетив родственников или знакомых за рубежом, начнут путешествовать самостоятельно. Сейчас эта практика только зарождается, поэтому у бизнеса есть время для диверсификации рисков.

Председатель Национальной ассоциации въездного туризма (ANTRIM) и гендиректор туристической компании «Tatrabis» Эмилиан Дзугас также не видит серьезных изменений в сфере туруслуг. «Упрощение визового режима, наоборот, сформировало новый туристический сегмент — сити-туры. Это недорогие краткосрочные поездки, продолжительностью в 3-4 дня, которые не привязаны к авиачартерам и открытию туристических виз. Многие агентства быстро отреагировали, сформировав сити-туры в ряд европейских столиц с прямым авиаперелетом. Таким образом, большую часть клиентов операторам удалось сохранить, и в нынешнем году эта тенденция продолжится».


 
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