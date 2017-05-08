Прекращение европейской помощи vs одномандатная избирательная система в Молдове, OP-ED

Дионис Ченуша

Молдавские власти полны решимости ввести одномандатную избирательную систему, полную или хотя бы частичную, как можно быстрее и любой ценой. Так, законопроект, предусматривающий изменение электорального законодательства и подготовленный Демократической партией, был поддержан депутатами в первом чтении. В течение нескольких часов он был включён в повестку дня, получил положительное заключение и был утверждён 52 голосами. Столь же быстро прошёл свой путь и законопроект о смешанной избирательной системе, включающий различные компоненты одномандатной системы. Данный законопроект, который был подготовлен парламентской оппозицией (Партией социалистов), близкой к президенту Игорю Додону, набрал 74 голоса в свою поддержку. Максимальной целью Демократической партии являлась одномандатная система, а минимальной, в конечном итоге, может быть смешанная система (сочетание голосования по партийным спискам и одномандатным округам). Только за счёт изменения механизма избирательного процесса правящая партия имеет возможность гарантировать себе место в формуле власти и обеспечить достаточную неприкосновенность системе, выстроенной вокруг Владимира Плахотнюка.



Голосование по обоим законопроектом было организовано за несколько дней до прибытия делегации Венецианской комиссии (9 мая). Тем самым Совет Европы был поставлен перед свершившимся фактом. В то же время, тандем Плахотнюк–Додон предпринял эти действия всего через два дня после критического заявления, сделанного 3 мая 2017 гола двумя общеевропейскими партиями – Альянсом либералов и демократов за Европу (АЛДЕ) и Европейской народной партией (ЕНП). Авторы заявления предупредили молдавские власти о прекращении европейского финансирования в том случае, если избирательная система будет изменена без наличия полной поддержки со стороны оппозиции и гражданского общества (ЕРР, май 2017 г.).



Тем не менее, при косвенной поддержке со стороны социалистической оппозиции, демократы по-прежнему настойчиво продвигают изменение избирательной системы, открыто игнорируя предупреждения общеевропейских партий.



„Блицкриг” демократов



Непарламентская оппозиция была в целом застигнута врасплох. Шаги властей были очень чётко синхронизированы с отсутствием в стране Майи Санду и Андрея Нэстасе. В последние дни они находились в Брюсселе, где обсуждали, в том числе в Европейском парламенте, проявления „захваченного государства” в Молдове. В то время как они жаловались на хрупкость молдавской демократии, власти проголосовали за инициативы, грозящие расширить масштабы политической коррупции и ещё больше подорвать избирательный процесс. Таким образом, два лидера оппозиции упустили подходящий момент для более лёгкой организации протестов и оказания давления на власти страны.



Действия властей застигли врасплох и часть гражданского общества (около 20 организаций), которая также не сумела предвидеть этой тактики демократов. Тем не менее, она сумела оперативно отреагировать на случившееся жёстким заявлением, в котором голосование за два эти законопроекта было охарактеризовано как удар по правовому государству и нарушение обязательств страны перед зарубежными партнёрами (IPN, май 2017 г.).



Может показаться, что другая часть гражданского общества (более 40 организаций) была готова к такому повороту политических событий. Она озвучила благожелательную позицию в отношении одномандатной системы, направив обращение в её поддержку европейским учреждениям и посольству США. С политической точки зрения это обращение является далёким от нейтральности. Ведь в число подписавшей документ 41 организации входит и организация, пользующаяся поддержкой лидера демократов Владимира Плахотнюка (Ассоциация деловых людей Молдовы), который фактически выступает главным проводником одномандатной системы.



Самой трудной задачей для властей является дезориентировать европейских партнёров, устранив или сократив давление извне. Поэтому участие в процессе парламентской оппозиции и альтернативного гражданского общества стало для демократов ключевой задачей в ходе популяризации одномандатной системы, полной или частичной. Тем самым демократы стремятся разбавить критику со стороны европейских представителей (общеевропейских партий и т.д.). Последним внушают идею о том, что, помимо ПДС и Платформы DA, существует другая оппозиция и представители гражданского общества, которые решительно поддерживают голосование по одномандатным округам. Таким образом демократы хотят сделать изменение избирательной системы неизбежным, превратив смешанную систему в наиболее приемлемое решение. Предлагая решение, основанное на консенсусе и созданное искусственно с помощью различных политических технологий, демократы хотят лишить аргументов ту критику, с которой выступают европейские представители, в том числе и их предупреждения о прекращении финансирования.



Прекращение европейской помощи vs одномандатная избирательная система

Дискуссии вокруг одномандатной системы в последнее время поглотили всё внимание европейских представителей, обращённое на Молдову. В числе прочего, ЕНП и АЛДЕ пообещали потребовать от европейских учреждений приостановить оказание помощи в том случае, если одномандатная система будет введена в отсутствие широкой поддержки со стороны оппозиции и гражданского общества. Тем не менее, демократы ни в какую не хотят отказываться от своих планов. Это либо свидетельствует о том, что они просчитали потенциальные риски и выгоды, либо они весьма хорошо понимают процессы, протекающие внутри ЕС, либо и то, и другое вместе.



Во-первых, демократы сознательно способствовали своего рода демонизации одномандатной системы, таким образом, чтобы смешанная система, предложенная социалистами и одобренная в первом чтении, была в конце концов воспринята терпимо. Даже предупреждения со стороны общеевропейских партий затрагивают исключительно одномандатную систему, что облегчает демократам путь к замене существующей ныне системы на смешанную, которая также содержит элементы одномандатной.



Второй аспект, учтённый демократами в отношении ЕС, заключается в том, что прекращение финансовой помощи не может быть ни быстрым, ни простым. Решение о замораживании прямой бюджетной поддержки Молдовы в 2015 году потребовало участия целого ряда европейских учреждений и было вызвано кражей из банковской системы. Помимо негативных выводов Совета ЕС (озвученных в феврале 2015 г.), Европейская комиссия повысила уровень риска для Молдовы, призвала к более интенсивному мониторингу в отношении страны и лишь в июле 2015 года официального сообщила о приостановлении помощи до подписания соглашения с МВФ (IPN, сентябрь 2016 г.). Таким образом, возможная попытка прекратить оказание макрофинансовой помощи может занять немало времени. Эта деталь позволяет расслабиться правящей партии, которая дополнительно имеет доступ к займам от МВФ. При этом прежде, чем настаивать на одномандатной системе, демократы создали впечатление того, что они проводят реформы, которых требует от них Евросоюз (IPN, апрель 2017 г.). Фактические результаты реформ неравномерны и вовсе не однозначны: ЕС указывает на наличие проблем в области эффективного управления, неподкупности судей и борьбы с коррупцией (IPN, март 2017 г.), а МВФ сообщает о прогрессе в плане отдельных структурных реформ (МВФ, май 2017 г.). Эти обстоятельства обеспечивают демократам прикрытие, благодаря которому они надеются избежать осложнений в диалоге с ЕС и замораживания помощи стране.



Всё же, депутат Европарламента от Румынии Зигфрид Мурешан настаивал на включении механизма строгих, измеримых и поддающихся проверке условий в меморандум о взаимопонимании, подготовленный Европейской комиссией по поводу 100 миллионов евро, которые будут доступны Молдове в 2017–2018 гг. (Европейский парламент, апрель 2017 г.). Одно из предварительных условий, предусмотренных будущим меморандумом, связано с обеспечением многопартийной системы и отражает электоральную проблематику. Однако неясно, сумеет ли Европейская комиссия связать попытку демократов изменить избирательную систему с несоблюдением условий предоставления макрофинансовой помощи.



Не в последнюю очередь, внутренние (выборы во Франции, Венгрии, Польше) и внешние (политические кризисы в Македонии, Сирии, Украине) реалии Евросоюза крайне непредсказуемы и переменчивы. Это влечёт за собой снижение внимания к менее активным направлениям, таким как одномандатная система, продвигаемая партией Владимира Плахотнюка ради собственного спасения на будущих выборах.



Вместо заключения...



Соседствующие с ЕС страны очень нестабильны, а сам Евросоюз пока недостаточно умело предсказывает кризисные ситуации и те факторы, что способны их вызвать. Некоторые коррективы будут внесены в том случае, если ЕС должным образом внедрит пересмотренную политику соседства. До тех пор Евросоюз, похоже, часто действует у своих соседей в роли „пожарного”. Аналогичная ситуация имела место в случае с кражей из молдавской банковской системы в 2012–2014 годах.



Если непарламентская оппозиция сумеет мобилизоваться для проведения массовых протестов и оказания согласованного давления на власти страны, совместно с активными представителями гражданского общества, то Молдова может оказаться в центре внимания Евросоюза. Чрезвычайное положение стало бы ключевым моментом для попадания в поле зрения ЕС, так же, как и самоотверженность граждан страны. Почему Евросоюз должен быть заинтересован в Молдове сильнее, чем её собственные граждане?



Неспособность оппозиции обеспечить мирные акции протеста, стройную систему информирования населения страны и всех западных партнёров, а также мобилизацию максимально большой части общества, позволит властям во главе с ДПМ и парламентской оппозиции, состоящей из социалистов, ввести одномандатную систему голосования, в той или иной её форме.