Более 160 тысяч квартир в Молдове выставлены на продажу или сдаются в аренду

Более 160 тысяч квартир в стране выставлены на продажу или сдаются в аренду. Таковы данные статистики. Больше всего пустующего жилья в столице - 27 тысяч квартир. Затем следуют Бельцы, Сороки и Оргеев.

Дороже всего обходится аренда квартир в центре столицы. Однокомнатные стоят от 150 до 260 евро, а двухкомнатные - от 650 евро в месяц. По данным агентства Euroimobil, на Чеканах аренда однокомнатной квартиры обойдётся до 140 евро, а двухкомнатной - чуть больше 200.

Съемное жилье на Ботанике и Рышкановке стоит одинаково: однокомнатная квартира - до 200 евро в месяц, двухкомнатная - до 280 евро.

На Буюканах аренда жилья дешевле примерно на 30%. Дешевле всего квартиры на Телецентре и на Старой почте.