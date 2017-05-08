8 Мая 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
8 мая в Молдове ожидаются грозовые дожди
08.05.2017

8 мая в Молдове переменная облачность. На большей части территории страны пройдут кратковременные грозовые дожди. Атмосферное давление низкое. Ветер юго-западный, слабый до умеренного, местиами порывистый.

Температура воздуха составит в Бричанах и Сороках 17 градусов, в Бельцах и Оргееве на градус больше. В Кишиневе и Тирасполе термометры покажут 20 выше ноля, в Леове и Комрате 21, в Кагуле воздух прогреется до 22 градусов.

В ближайшие дни будет дождливо. В столице ожидается до +15. Ночью - семь выше ноля.


 
Количество просмотров:
34
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.