8 мая в Молдове ожидаются грозовые дожди

8 мая в Молдове переменная облачность. На большей части территории страны пройдут кратковременные грозовые дожди. Атмосферное давление низкое. Ветер юго-западный, слабый до умеренного, местиами порывистый.

Температура воздуха составит в Бричанах и Сороках 17 градусов, в Бельцах и Оргееве на градус больше. В Кишиневе и Тирасполе термометры покажут 20 выше ноля, в Леове и Комрате 21, в Кагуле воздух прогреется до 22 градусов.

В ближайшие дни будет дождливо. В столице ожидается до +15. Ночью - семь выше ноля.