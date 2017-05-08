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Спорт
Легендарный велосипедист Андрей Чмиль примет участие в Шерпенском велозаезде
08.05.2017

Участие в предстоящем велозаезде к “Шерпенскому плацдарму”, в честь “Дня Победы” примет легендарный велосипедист, обладатель 64-х наград в профессиональном спорте и президент команды “Катюша” Чмиль Андрей, который за 15 лет в профессиональном спорте раз 16 проехал вокруг земли.

Приглашаем всех опытных велосипедистов присоединиться к заезду на дистанцию 135 километров к “Шерпенскому плацдарму” вместе с клубом Sporter. Колонну будет вести тренер клуба Sporter Bike Врабий АндрейПо приезду к мемориальному комплексу, мы возложим цветы и почтим память павших за Родину, а после возвратимся в Кишинев.

Старт велозаезда 9-го мая в 9:30.

Место встречи: Цирк (Рышкановка).

Сопровождать велосипедистов будет машина дорожной полиции мун. Кишинёва и машина технической поддержки с водой и фруктами для велосипедистов от клуба Sporter.

ШЛЕМ ОБЯЗАТЕЛЕН ДЛЯ ВСЕХ!

МАРШРУТ

Чмиль Андрей - чемпион Советского Союза 1992 года (последний чемпион СССР). Обладатель Кубка Мира среди профессионалов 1999 года. Многократный победитель престижных однодневных классических гонок, в том числе: Париж — Рубе (1994) Париж — Тур (1997) Милан — Сан-Ремо (1999) Тур Фландрии (2000). 64 победы в профессиональном спорте. Министр спорта РМ 2008-2013.


 
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