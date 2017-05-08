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Игоря Додона встретили аплодисментами в самолете «Кишинев-Москва» (ВИДЕО)(ФОТО)
08.05.2017

Президент Республики Молдова Игорь Додон отправился с официальным визитом в Москву, где проведет встречу с главой Российской Федерации Владимиром Путиным, а также примет участие в Параде Победы.

Глава государства, как обычно, отправился в зарубежную поездку обычным рейсом. Пассажиры самолета встретили Игоря Додона аплодисментами.

Президент Молдовы поздравил соотечественников по громкой связи с наступающим Днем Победы и пожелал всем счастливого пути.

«Я хочу всех поздравить с Днем Победы. Счастливого нам всем пути! Я думаю, что все у нас получится», - заявил глава государства.


 
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