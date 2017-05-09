"Дачия" поднялась на первое место в национальной дивизии

Несмотря на то, что в начале второй части чемпионата „Дачия” находится на 4-м месте, у команды есть хорошие шансы на титул. „Желтые волки” поднялись на первое место в Национальной дивизии после того, как победили „Сперанцу”, со счетом 1-0.

19-летний Максим Кожокару забил на 17 минуте четвертый гол в нынешнем сезоне. „Мы рады, что набрали три очка, потому что мы подготовились к тяжелому матчу”, - заявил на пресс-конференции главный тренер „Дачии” Виорел Фрунзе.

„Дачия” сравнялась по очкам с „Шерифом”, который не смог обыграть „Динамо-Авто” в Гидигиче. Босниец Зоран Квржич послал мяч в перекладину, а матч закончился ничьей, со счетом 0-0. В случае если „Шериф” и „Дачия” добьются победы в следующих двух этапах, тогда снова состоится „золотой матч”, запланированный на 30 мая.

„Заря” снова пропустила шанс подняться на первое место, сыграв со счетом 1-1 в матче с „Саксаном”. Александру Оника открыл счет в начале матча на 3-й минуте, но Еза сравнял счет в конце первого тайма.

Со счетом 1-1 завершился и матч между „Петрокуб” и „Зимбру”. Голу Плэмэдялэ „желто-зеленые” ответили на 86-й минуте голом португальца Уго Нето. Последний матч 31 тура между ФК „Унгень” и „Милсами” запланирован на сегодня, 8 мая.