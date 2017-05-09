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В Кишиневе проходит Марш Победы
09.05.2017

В колонне уже более 10 тысяч человек, люди продолжают присоединяться к ней по ходу шествия.

Участники марша гордо несут портреты своих родственников, сражавшихся за освобождение нашей Родины, пишет Блокнот.

Напомним, что второй год подряд в Молдове параллельно с Маршем Победы проходит и акция "Бессмертный полк".

Шествие проходит по традиционному маршруту к Мемориалу воинской славы "Вечность", где граждане возложат цветы и почтят память героев минутой молчания.

Участники марша скандируют: "Мы помним, мы гордимся!", "Победа!", "Victorie!", "Ура!".

 

 


 
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