В Кишиневе проходит Марш Победы

В колонне уже более 10 тысяч человек, люди продолжают присоединяться к ней по ходу шествия.

Участники марша гордо несут портреты своих родственников, сражавшихся за освобождение нашей Родины, пишет Блокнот.

Напомним, что второй год подряд в Молдове параллельно с Маршем Победы проходит и акция "Бессмертный полк".

Шествие проходит по традиционному маршруту к Мемориалу воинской славы "Вечность", где граждане возложат цветы и почтят память героев минутой молчания.

Участники марша скандируют: "Мы помним, мы гордимся!", "Победа!", "Victorie!", "Ура!".