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Додон - жителям Молдовы: Я вами горжусь, этот праздник у нас никому не отнять!
10.05.2017

Президент Республики Молдова Игорь Додон прокомментировал прошедший в Молдове Марш Победы, собравший в этом году рекордное количество участников.

- Дорогие сограждане, я вами горжусь! Этот праздник никому у нас не отнять. Мы помним, мы гордимся!, - написал он.

Напомним, в марше и шествии "Бессмертного полка" приняли участие более 70 тысяч граждан. Мероприятие засняли с высоты птичьего полета при помощи дрона.

Сам президент по приглашению Владимира Путина принял участие в Параде Победы на Красной площади в Москве. Это первый раз за последние 15 лет, когда молдавский лидер участвовал в мероприятиях по случаю 9 Мая в российской столице на столь высоком уровне.

В рамках мероприятия у стен Кремля прозвучал гимн Республики Молдова.

Кроме этого, Игорь Додон вместе с семьей принял участие в торжественном приеме в Кремле.


 
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