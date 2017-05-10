Додон - жителям Молдовы: Я вами горжусь, этот праздник у нас никому не отнять!

Президент Республики Молдова Игорь Додон прокомментировал прошедший в Молдове Марш Победы, собравший в этом году рекордное количество участников.

- Дорогие сограждане, я вами горжусь! Этот праздник никому у нас не отнять. Мы помним, мы гордимся!, - написал он.

Напомним, в марше и шествии "Бессмертного полка" приняли участие более 70 тысяч граждан. Мероприятие засняли с высоты птичьего полета при помощи дрона.

Сам президент по приглашению Владимира Путина принял участие в Параде Победы на Красной площади в Москве. Это первый раз за последние 15 лет, когда молдавский лидер участвовал в мероприятиях по случаю 9 Мая в российской столице на столь высоком уровне.

В рамках мероприятия у стен Кремля прозвучал гимн Республики Молдова.

Кроме этого, Игорь Додон вместе с семьей принял участие в торжественном приеме в Кремле.