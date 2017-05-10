Молдова вышла в финал Евровидения

Вчера вечером, 9 мая, Молдова вышла в финал европейского музыкального конкурса Eurovision Song Contest 2017, который состоится в субботу, 13 мая. Вчера в Киеве прошёл первый полуфинал конкурса, в котором приняли участие 18 стран. Республику Молдова представляла ​​ группа SunStroke Project, исполнившая песню „Hey Mamma!”, передаёт IPN.

Наряду с Молдовой в финал вышли ещё девять стран. Ими стали Азербайджан, Греция, Швеция, Португалия, Польша, Армения, Австралия, Кипр и Бельгия. Молдавская группа SunStroke Project выступала под номером 12. Группа уже принимала участие в Евровидении в 2010 году, в Осло, где она выступила вместе с певицей Олей Тира. В Норвегии представители Молдовы заняли 10-е место в полуфинале конкурса и 22-е – в финале.

Второй полуфинал Евровидения пройдёт в четверг, 11 мая, а финал состоится в субботу, 13 мая. В прошлом году европейский музыкальный конкурс Eurovision Song Contest выиграла представительница Украины Джамала, исполнившая песню „1944”, в которой, по словам певицы, она воспроизвела воспоминания своей бабушки, которая была одной из представительниц татар, массово депортированных сталинским режимом 1944 году.