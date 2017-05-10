Роспотребнадзор дал "зеленый свет" на поставки 20 видов молдавских вин

Роспотребнадзор разрешил поставки в Россию 20 видов продукции молдавского винодельческого предприятия "Крикова", сообщает РИА Новости.

"По результатам выданы положительные заключения на представленные 20 видов винодельческой продукции. Комбинату по производству вин "Крикова" разрешены поставки указанной продукции в Российскую Федерацию", — говорится в сообщении Роспотребнадзора. В ведомстве уточнили режим поставок в Россию винодельческой продукции "Крикова" (SA "CRICOVA") будет осуществляться как и ранее в режиме одного окна.

Молдова в июне 2014 года подписала с ЕС соглашение об ассоциации и всеобъемлющей зоне свободной торговли. После ратификации этого соглашения молдавским парламентом отношения между Москвой и Кишиневом ухудшились. По соглашению, Молдавия должна полностью открыть свой рынок для европейских товаров.



Россия, опасаясь, что через Молдову поступит реэкспорт товаров из ЕС, ввела импортные пошлины на ввоз некоторых видов молдавской продукции, перейдя с режима свободной торговли на режим наибольшего благоприятствования.