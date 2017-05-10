Общество Близится сезон отпусков: сколько стоят авиабилеты в Молдове Заключительный месяц весны стремительно близится к своему экватору, а, значит, что уже совсем скоро начнется лето, а вместе с ним и сезон отпусков – поездок на море, в горы или просто прогулок по Парижу, Венеции или Санкт-Петербургу. Многие уже сейчас планируют свой отдых, и с большой долей вероятности, чтобы добраться к месту назначения, выберут самолет. Из Кишинева в последнее время стало гораздо проще добираться во многие точки земного шара, так как количество рейсов в Международном аэропорту молдавской столицы постоянно расширяется.



Самый большой выбор есть у тех, кто решил лететь в Москву. В данном случае сразу четыре авиакомпании предоставляют свои услуги. Перелет компанией AirMoldova 1 июня (прим. ред. — именно эту дату берем за основу) будет стоит от 77 евро, с S7 можно долететь до российской столицы за 84 евро. FlyOne, в свою очередь, предлагает полет за 65 евро, а Аэрофлот – от 110 евро. В Санкт-Петербург вас довезут три авиакомпании. Правда, AirMoldova и S7 предлагают общий рейс, так что ориентироваться будем на предложение национального авиаперевозчика, который позволит вам долететь до северной столицы России за 101 евро, у FlyOne билет стоит от 96 евро. В другой российский город добраться можно с AirMoldova. Перелет в Краснодар стоит от 91 евро.



Желающим отдохнуть в Анталии придется заплатить достаточную сумму – у AirMoldova билеты стоят от 156 евро, у Turkish Airlines – от 216 евро, у ATLASGLOBAL – от 448 евро. В Стамбул из Кишинева можно улететь за 156 евро (Turkish Airlines) и 82 евро (AirMoldova), а в Измир – за 139 евро (AirMoldova) и 216 евро (Turkish Airlines). Для любителей Италии есть сразу несколько направлений. В Венецию можно долететь за 65 евро (Wizz Air), 96 евро (AirMoldova), 70 евро (FlyOne), 120 евро (Meridiana). Авиаперелеты в Рим стоят от 65 евро (FlyOne), 80 евро (Wizz Air), 81 евро (AirMoldova), 110 евро (Meridiana). Во Флоренцию долететь можно за 76 евро (AirMoldova) и 90 евро (Meridiana). Желающие погулять по Мадриду смогут долететь в этот город с авиакомпанией AirMoldova. Билеты стоят от 126 евро. В Бухарест перелет с авиакомпанией Tarom стоит от 65 евро, а AirMoldova предлагает билеты по цене от 57 евро. Отправиться в Лондон можно за 80 евро с Wizz Air или за 121 евро с AirMoldova. Отдых в Каталонии также привлекателен для многих туристов. Из Кишинева в Барселону слетать можно за 60 евро с Wizz Air, 96 евро с AirMoldova или 100 евро с FlyOne. Полет в Берлин из Кишинева осуществляет только авиакомпания Wizz Air. Стоит билет на такой рейс от 100 евро. В Мюнхен можно полететь с Lufthansa – стоимость от 288 евро.



В столицу Австрии Вену авиаперелет из Кишинева стоит от 96 евро (AirMoldova) и от 200 евро (Austrian Airlines). В Варшаву из Кишинева полететь можно с LOT POLISH AIRLINES, а стоимость билета на самолет начинается от 115 евро. В Тель-Авив рейс выполняет Tandem Aero, а сам перелет стоит от 199 евро. Но главное, о чем стоит помнить молдавским туристам, — стоимость авиабилетов с началом курортного сезона растет. Самыми дорогими будут билеты в июле, чуть ниже цена в июне и в августе, а в бархатный сезон авиабилеты еще немного упадут в цене. Кроме того, стоимость перелета на самолете также зависит от дня недели и времени суток – ночные и утренние рейсы зачастую дешевле тех, что выполняются днем. Также дороже придется заплатить тем, кто собрался отправиться в путешествие в выходные. Если кто-то решил отправиться в Киев, то национальный авиаперевозчик нашей страны предлагает полеты от 116 евро, а украинскими авиалиниями можно добраться до столицы "Евровидения-2017" за 89 евро.Желающим отдохнуть в Анталии придется заплатить достаточную сумму – у AirMoldova билеты стоят от 156 евро, у Turkish Airlines – от 216 евро, у ATLASGLOBAL – от 448 евро. В Стамбул из Кишинева можно улететь за 156 евро (Turkish Airlines) и 82 евро (AirMoldova), а в Измир – за 139 евро (AirMoldova) и 216 евро (Turkish Airlines). Для любителей Италии есть сразу несколько направлений. В Венецию можно долететь за 65 евро (Wizz Air), 96 евро (AirMoldova), 70 евро (FlyOne), 120 евро (Meridiana). Авиаперелеты в Рим стоят от 65 евро (FlyOne), 80 евро (Wizz Air), 81 евро (AirMoldova), 110 евро (Meridiana). Во Флоренцию долететь можно за 76 евро (AirMoldova) и 90 евро (Meridiana). Желающие погулять по Мадриду смогут долететь в этот город с авиакомпанией AirMoldova. Билеты стоят от 126 евро. В Бухарест перелет с авиакомпанией Tarom стоит от 65 евро, а AirMoldova предлагает билеты по цене от 57 евро. Отправиться в Лондон можно за 80 евро с Wizz Air или за 121 евро с AirMoldova. Отдых в Каталонии также привлекателен для многих туристов. Из Кишинева в Барселону слетать можно за 60 евро с Wizz Air, 96 евро с AirMoldova или 100 евро с FlyOne. Сейчас полеты из Кишинева выполняются в 42 направлениях. Причем, в некоторых случаях, у пассажира есть выбор сразу из нескольких авиаперевозчиков, всего же их 15.Самый большой выбор есть у тех, кто решил лететь в Москву. В данном случае сразу четыре авиакомпании предоставляют свои услуги. Перелет компанией AirMoldova 1 июня (прим. ред. — именно эту дату берем за основу) будет стоит от 77 евро, с S7 можно долететь до российской столицы за 84 евро. FlyOne, в свою очередь, предлагает полет за 65 евро, а Аэрофлот – от 110 евро. В Санкт-Петербург вас довезут три авиакомпании. Правда, AirMoldova и S7 предлагают общий рейс, так что ориентироваться будем на предложение национального авиаперевозчика, который позволит вам долететь до северной столицы России за 101 евро, у FlyOne билет стоит от 96 евро. В другой российский город добраться можно с AirMoldova. Перелет в Краснодар стоит от 91 евро.

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