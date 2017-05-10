Что известно о новом судье Конституционного суда?

Ион Мунтяну

На прошлой неделе член Совета по неподкупности Виктория Ифтоди была назначена правительством судьёй Конституционного суда на шестилетний срок, и вскоре примет присягу перед парламентом, президентом страны и Высшим советом магистратуры.

Решение правительства, как и сам отборочный процесс, вызвало целый ряд вопросов. В своё время Виктория Ифтоди пыталась попасть в Европейский суд по правам человека, но Парламентская ассамблея Совета Европы отказала в её назначении. Если в Страсбурге её кандидатуру посчитали не подходящей для высокой судейской должности, то какими принципами руководствовались в Молдове?



Меньше скандалов, больше предсказуемости



Виктория Ифтоди сменит в Конституционном суде Александра Тэнасе, мандат которого истёк в минувшем месяце. В интервью молдавским СМИ Тэнасе рассказал, что не планирует возвращаться в политику и не рассматривает каких-либо вариантов, кроме преподавательской карьеры и некоторых исследовательских проектов. Вместе с тем эксперты не исключают, что его имя снова будет фигурировать в числе претендентов на ключевые должности.



Как утверждает источник NOI.md в парламенте, информация от которого часто подтверждалась, Александр Тэнасе высказывал заинтересованность в сохранении судейской мантии, однако переговоры по этому вопросу успехом не увенчались. С одной стороны, на протяжении последних лет имидж действующего председателя КС был изрядно подпорчен разного рода скандалами и политизированными декларациями. С другой, в правительстве решили сделать ставку на более предсказуемую кандидатуру, которая к тому же не является раздражителем для общественности и оппозиции.



Отчасти это подтвердил и сам Александр Тэнасе, который, ещё не сложив с себя полномочия конституционного судьи, признал в одном из интервью, что среди главных факторов при отборе кандидатов в Конституционный суд – совпадение их взглядов с позицией властей. Тэнасе дал понять, что за шесть лет, которые продлился его мандат, политический окрас власти изменился, в связи с чем в правительстве посчитали Викторию Ифтоди самой подходящей кандидатурой.



Кстати, с переходом Ифтоди в Конституционный суд правительству предстоит определиться с новым представителем в Совете по неподкупности. Ифтоди была делегирована в эту структуру 28 декабря 2016 г. при поддержке министра юстиции Владимира Чеботаря и премьера Павла Филипа. Совет по неподкупности за более чем четыре месяца своей деятельности так и не определил кандидатов на должности руководителей Национального органа по неподкупности, в результате чего антикоррупционное учреждение до сих пор не функционирует в полную силу.



Как проходил конкурс



Организованный правительством конкурс вызвал множество вопросов. До 27 апреля в кабмине ждали заявки от кандидатов с высокой репутацией, обладающих практическим опытом и профессиональными знаниями в области национальной правовой системы и международного публичного права. В качестве претендента на пост судьи КС могло выступать лицо, отвечающее требованиям для назначения на высокие должности в судебной системе или юрист с признанным международным опытом.



Накануне объявления конкурса правительство распорядилось о создании комиссии по отбору кандидата на должность судьи КС, а также одобрило регламент организации и проведения конкурсных испытаний. Отборочную комиссию возглавил министр юстиции Владимир Чеботарь. В её состав вошли генсек правительства Лилия Палий, главный государственный советник премьер-министра по вопросам борьбы с коррупцией и деятельности правоохранительных органов Еремей Присяжнюк, юрист НПО «Юристы за права человека» Виталий Зама и вице-председатель Академии наук Молдовы Ион Гучак.



На первом этапе комиссия оценивала поступившие заявки на соответствие условиям участия в конкурсе. Затем к отборочному процессу подключились ещё четыре госучреждения, задействованные в оценке кандидатов. У Национального органа по неподкупности была запрошена информация о соблюдении правил декларирования имущества, доходов и ситуаций конфликта интересов. Национальный центр по борьбе с коррупцией дал заключение о профессиональной неподкупности кандидатов. В том случае, если участник конкурса не проходил антикоррупционный тест, сертификат содержит лишь информацию об отсутствии данных в реестре НЦБК.



У Службы информации и безопасности были запрошены сведения о наличии или отсутствии связанных с кандидатом факторов риска, которые касаются вопросов законности, национальной безопасности и общественного порядка. В своём заключении спецслужбы вправе рекомендовать правительству отклонить ту или иную кандидатуру со ссылкой на не достаточный уровень её благонадёжности. От генерального прокурора страны поступила информация о том, является ли претендент на высокий пост фигурантом расследований, проводимых правоохранительными органами.



«Страховка» оказалась лишней



По мнению экспертов, система отбора кандидатов в Конституционный суд изначально построена таким образом, что правительственная комиссия мало что решает. Хотя члены комиссии и оценивают досье участников конкурса, их компетенция де-факто ограничена проверкой соблюдения ими формальных требований. Основные полномочия возложены на вышеупомянутые госучреждения, от выводов которых во многом зависит, кто выйдет в финал отборочного процесса. С учётом поступивших от этих органов заключений комиссия должна выбрать единственного кандидата, который и предлагается на рассмотрение правительства.



Впрочем, подобная «страховка» оказалась лишней – никто из авторитетных юристов, положительно зарекомендовавших себя на международном правовом поприще, не пожелал участвовать в соревнованиях, политическая подоплёка которых мало у кого вызывала сомнения. Конкурс проходил фактически на безальтернативной основе.



В качестве контркандидата Ифтоди выступил доктор права Михай Корж, который преподаёт в университете и является деканом юридического факультета Днестровского института экономики и права, а также главой Института законотворчества «Lex Scripta». Многим он запомнился в качестве независимого кандидата на пост главы государства на последних президентских выборах. Михай Корж появился в Центризбиркоме в сентябре 2016 г., чтобы зарегистрировать инициативную группу, а затем снял свою кандидатуру, сославшись на «трудности во время сбора подписей» и «несоблюдение закона конкурентами».



Нотариус, министр, дипломат, судья



В таких условиях победителем конкурса, показавшим лучший результат, была названа Виктория Ифтоди. Свою карьеру она начала в министерстве юстиции в 1993 г. в качестве главного специалиста отдела нотариата и адвокатуры. Затем на протяжении 10 лет работала нотариусом. В марте 2003 г. Ифтоди вернулась в Минюст, став вице-министром юстиции. Через девять месяцев её кандидатуру утвердили в должности первого заместителя министра, а спустя ещё некоторое время она пересела в кресло главы ведомства.



В 2006 г. Ифтоди была освобождена от министерской должности в связи с назначением послом РМ во Франции. Также она представляла молдавские власти в ЮНЕСКО, Латинском Союзе и постоянном совете Франкофонии. Спустя три года в стране сменилась власть, и Юрий Лянкэ, занимавший пост министра иностранных дел и евроинтеграции, начал чистку рядов в дипломатическом корпусе. На Родину были возвращены более десятка послов, включая Викторию Ифтоди. Её имя вновь появилось на слуху лишь в конце 2016 г. при назначении в Совет по неподкупности.



Таким образом, главные карьерные успехи Виктории Ифтоди случились во времена коммунистического правления. В тот период многие утверждали, что занять высокие должности ей помогли связи бывшего супруга – Валерия Гурбули, одного из руководителей Генпрокуратуры и экс-советника президента Воронина. Участие в её профессиональной карьере приписывали и Артуру Решетникову, который входил тогда в ближайшее окружение Владимира Воронина.



Кишинёв вместо Страсбурга



Впрочем, многие, кто работал с Викторией Ифтоди, положительно отзываются о профессиональных качествах нового судьи, говоря о её целеустремленности, принципиальности и высокой трудоспособности. Помимо румынского и русского, она владеет французским и итальянским языками. После окончания университета Ифтоди прошла ряд специализированных курсов в Италии, Франции и Румынии. Она преподаёт на юридическом факультете Молдавского госуниверситета, хорошо знает европейское законодательство и знакома с современными тенденциями в этой области. Резюме включает в себя обширный перечень различных комитетов, комиссий и других структур, в том числе европейского уровня, членом или руководителем которых была Виктория Ифтоди.



На протяжении своей карьеры она не засветилась в громких коррупционных или политических скандалах. Один из немногих случаев, когда в её адрес были высказаны претензии, связан с обнародованием в 2011 г. списка бывших высокопоставленных лиц, не пожелавших сдать спецпаспорта. В их числе была и Виктория Ифтоди, которая после отзыва с должности посла не вернула дипломатический паспорт. После того, как история приобрела резонанс, с документом пришлось расстаться.



Тем не менее, назначение Ифтоди в Конституционный суд вызвало горячие дискуссии в юридических кругах, связанные с её профессиональным опытом. «Никто не в коей мере не умаляет квалификацию г-жи Ифтоди и уровень познаний в юриспруденции, но до сих пор она зарекомендовала себя лишь в качестве нотариуса, министра юстиции и в какой-то степени представителя дипломатического корпуса. Сможет ли человек, ни одного дня не отправлявший правосудие, исполнять надлежаще функции члена Конституционного суда? Или сегодня это требование не является обязательным?»,- задаётся вопросом один из наших экспертов.



Кстати, в своё время Виктория Ифтоди пыталась попасть в Европейский суд по правам человека, но Парламентская ассамблея Совета Европы отказала в назначении. Существует мнение, что пост посла РМ во Франции должен был послужить лишь трамплином к должности страсбургского судьи, однако эти ожидания не оправдались. Причины таких решений, как правило, не разглашаются, но чаще всего в их основу ложится недостаток авторитета, профессионализма либо слишком очевидная политическая ангажированность кандидатов. В большинстве европейских стран принято считать, что пост министра или дипломата не дает необходимого опыта и практики, чтобы исполнять судейские функции в высоких инстанциях. Кроме того, есть такое понятие как конфликт интересов: бывший политик или представитель исполнительной власти, оказавшись на судейской должности, рано или поздно сталкивается с дилеммами политического характера.



В Молдове эти критерии часто отходят на второй план, и акцент делается на формальном соблюдении процедурных требований. Определяющим фактором становится появление ещё одного «своего человека» в Конституционном суде, который при необходимости всегда протянет властям руку помощи.