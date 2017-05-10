На безрыбье и Додон важный гость для Путина

Президент Молдовы Игорь Додон — единственный глава иностранного государства, представленный на праздновании 9 мая в Москве. На военном параде на Красной площади Додон стоит по правую руку от президента РФ Владимира Путина.

В 2015 году Кремль последний раз разослал иностранным лидерам приглашение принять участие в параде 9 мая. Тогда в параде, посвященном 70-летию победы во Второй Мировой войне приняли участие лидер Китая Си Цзиньпин, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, президенты Монголии, Вьетнама, Венесуэлы и Сербии, а также несколько лидеров из стран СНГ.

Большинство лидеров западных стран отказались участвовать в военном параде в Москве 9 мая. На парад, в частности, не приехали канцлер Германии и премьер-министр Японии.

В 2016 году президент Казахстана Нурсултан Назарбаев был единственным лидером иностранного государства, который принял участие в торжественных мероприятиях на Красной площади 9 мая. Тогда президент России Владимир Путин поблагодарил Назарбаева за участие в военном параде.

Сегодня Игорь Додон — единственный президент, который участвует в праздновании 72-й годовщины окончания Второй Мировой войны в Москве. На это обратил внимание в том числе журналист The Guardian Алек Лунь (Alec Luhn).