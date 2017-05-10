Молдавская группа SunStroke Project попала в финал Евровидения-2017

Отечественные исполнители смогли пройти дальше и теперь выступят в финале

Молдавская группа SunStroke Project, представляющая нашу страну в песенном конкурсе "Евровидение 2017" в Киеве с песней "Hey, Mamma!", попала в финал. В финале, назначенном на 13 мая, выступят страны "Большой пятерки" — Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания, страна-хозяйка конкурса — Украина, а также участники, которые вышли из полуфиналов, в том числе и представители Молдовы.

Подготовка к конкурсу "Евровидение-2017" сопровождалась скандалом из-за отказа допустить российскую конкурсантку Юлию Самойлову. Служба безопасности Украины на три года запретила ей въезд в страну после выступлений в Крыму, который Киев до сих пор считает своей территорией.

Глава Европейского вещательного союза Ингрид Делтенре заявила, что глубоко сожалеет о том, что "Евровидение" используют для политических игр.

"Конкурс должен радовать миллионы людей и объединять их вместе, но не настраивать их друг против друга", — заявила Делтенре. За всю историю "Евровидения" не было случая, чтобы какую-либо страну не допускали к конкурсу. Европейский вещательный союз (EBU) предложил России транслировать выступление певицы через спутник или сменить конкурсанта, на что Москва ответила отказом. В итоге Европейский вещательный союз заявил, что Россия не будет участвовать в конкурсе, а Первый канал принял решение отказаться от трансляции "Евровидения — 2017".

Украина получила право принимать "Евровидение-2017" после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Финал конкурса пройдет в Киеве 13 мая, второй финал состоится 11 мая.

Молдавская группа SunStroke Project, представляющая нашу страну в песенном конкурсе "Евровидение 2017" в Киеве с песней "Hey, Mamma!", попала в финал. В финале, назначенном на 13 мая, выступят страны "Большой пятерки" — Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания, страна-хозяйка конкурса — Украина, а также участники, которые вышли из полуфиналов, в том числе и представители Молдовы

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