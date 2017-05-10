Плахотнюк: Семь министерств Молдовы будут ликвидированы

Власти приступают к реализации реформы государственной администрации. Об этом заявил в ходе пресс-конференции лидер Демократической партии Влад Плахотнюк.

Он также отметил, что в результате реформирования правительства, в Молдове будут действовать не 16, а 9 министерств.

ДПМ предлагает государственную структуру, которая будет состоять из премьер-министра, трех вице-премьеров и девять министров:

- Министр экономики и инфраструктуры

- Министр иностранных дел

- Министр финансов

- Министр внутренних дел

- Министр юстиции

- Министр обороны

- Министр образования, культуры и науки

- Министр здравоохранения

- Министр сельского хозяйства и окружающей среды.

Финальное решение о реструктуризации кабинета министров будет принято в рамках правительственной коалиции.