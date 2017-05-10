10 Мая 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Плахотнюк: Семь министерств Молдовы будут ликвидированы
10.05.2017

Власти приступают к реализации реформы государственной администрации. Об этом заявил в ходе пресс-конференции лидер Демократической партии Влад Плахотнюк.

Он также отметил, что в результате реформирования правительства, в Молдове будут действовать не 16, а 9 министерств. 

ДПМ предлагает государственную структуру, которая будет состоять из премьер-министра, трех вице-премьеров и девять министров:

- Министр экономики и инфраструктуры

- Министр иностранных дел

- Министр финансов

- Министр внутренних дел

- Министр юстиции

- Министр обороны

- Министр образования, культуры и науки

- Министр здравоохранения

- Министр сельского хозяйства и окружающей среды.

Финальное решение о реструктуризации кабинета министров будет принято в рамках правительственной коалиции.


 
Количество просмотров:
198
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.