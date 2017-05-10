Плахотнюк: Семь министерств Молдовы будут ликвидированы

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Власти приступают к реализации реформы государственной администрации. Об этом заявил в ходе пресс-конференции лидер Демократической партии Влад Плахотнюк.
Он также отметил, что в результате реформирования правительства, в Молдове будут действовать не 16, а 9 министерств.
ДПМ предлагает государственную структуру, которая будет состоять из премьер-министра, трех вице-премьеров и девять министров:
- Министр экономики и инфраструктуры
- Министр иностранных дел
- Министр финансов
- Министр внутренних дел
- Министр юстиции
- Министр обороны
- Министр образования, культуры и науки
- Министр здравоохранения
- Министр сельского хозяйства и окружающей среды.
Финальное решение о реструктуризации кабинета министров будет принято в рамках правительственной коалиции.
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