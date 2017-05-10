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Политика
Киртоакэ на передаче в Бухаресте спросили: Плахотнюк про-русский или про-европейский
10.05.2017

 Примар Кишинева Дорин Киртоакэ участвовал в теле-передаче в Бухаресте на одном из румынских каналов. Там Киртоакэ спросили, является ли председатель Демократической партии Молдовы Влад Плахотнюк про-европейцем или про-русским.

Мэр Кишинева признал наличие вероятности, что не только Додон является про-российским в Республике Молдова, но и некоторые силы, называющие себя про-европейскими, сообщает Unimedia.

- Боюсь, что не только Додон является про-российским в Молдове. Возможно, среди тех, кто себя называет про-европейцами мы обнаружим тех, кто в удобный момент сменит маску. Лично я вижу риск реставрации в Кишиневе про-российского правления и, вероятно, сейчас эти силы замаскированы под про-европейские, - заявил Дорин Киртоакэ.

- Объясните, господин Плахотнюк является про-российским или про-американским? Иногда он ведет себя про-европейски, иногда про-московски, - спросил ведущий примара Кишинева.

- Он называет себя про-европейцем и про-американцем, но, судя по всему, получает выгоду от действий Додона и социалистов, а с некоторых пор у них широкий компромисс в парламенте, вместе голосуют за изменение избирательной системы. Это проблема демократии, наверное" - пояснил мэр Кишинева.


 
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