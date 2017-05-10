Ева Тимуш выступила во втором этапе конкурса Românii au Talent

Во втором этапе Românii au Talent-7 на сцену вышли десять талантливых участников, в числе которых оказалась и молдавская молодая певица Ева Тимуш.

Несмотря на удачное выступление, к сожалению, нашей соотечественнице не удалось пройти в большой финал этого музыкального конкурса, пишет Aquarelle.

Ева Тимуш прекрасно исполнила песню на английском языке и, несмотря на то, что она не прошла, все члены жюри очень хвалили девушку.

Отметим, что Ева не только начинающая певица, но и актриса, которая уже успела сыграть главную роль в российском фильме.

Сама девушка делится, что мечтает стать артисткой международного уровня, а ради этой цели она очень много трудится.