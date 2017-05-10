В Чехии проходит встреча Павла Филипа и Милана Штеха

Чехия будет и в дальнейшем поддерживать Молдову на пути евроинтеграции. Об этом премьер-министра нашей страны заверил в ходе встречи в Праге глава Сената Чехии Милан Штех. Стороны обсудили возможности развития двусторонних отношений. Укрепление сотрудничества является центральной темой двухдневного визита молдавской делегации в Прагу.

Стороны обсудили ход внедрения реформ и перспективы урегулирования приднестровского конфликта. Павел Филип высоко оценил помощь Чехии странам-участницам Восточного партнерства в достижении целей евроинтеграции.

"Молдове нужна поддержка в процессе евроинтеграции. Чешская республика оказывает нам такую помощь, и очень важно, чтобы у нашей страны было как можно больше друзей в Евросоюзе", - сказал премьер-министр Павел Филип.

Премьер-министр возглавил делегацию нашей страны на молдо-чешском форуме. В нем участвовали десять бизнесменов из Молдовы и 60 - из Чехии.

"Чешский рынок очень важен для винодельческой отрасли Молдовы. А этот форум, безусловно, еще одна возможность для развития торгового партнерства между нашими странами", - отметил директор винодельческой компании Александр Алексеев.

В рамках форума состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве в сфере повышения энергоэффективности.

"В частности, речь идет о внедрении в Молдове технологий "умного города", который уже применяются в Чехии", - отметил замминистр экономики Виталий Юрку.

Премьер Богуслав Соботка отметил значимость сотрудничества между Кишинёвом и Прагой.

"Торговое партнерство между представителями чешских и молдавских компаний очень важно. Оно играет значимую роль не только в развитии сотрудничества между нашими странами, но и в сближении Молдовы с Евросоюзом", - сказал премьер-министр Чехии Богуслав Соботка.

Молдова и Чехия развивают сотрудничество последние 25 лет. В прошлом году объем торговли между двумя странами почти достиг 85 миллионов долларов.