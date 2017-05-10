Президент Молдовы Додон заявил о готовности наладить диалог с Приднестровьем - в Кремле рады

Президент Молдавии Игорь Додон высказался за проведение новой встречи с лидером непризнанного Приднестровья Вадимом Красносельским для обсуждения приднестровского урегулирования. Об этом он сам заявил в Москве на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Напомним, Додон приехал в Россию на празднование Дня Победы и стал единственным иностранным лидером, принявшим участие в параде на Красной площади 9 мая.

Во время встречи с Володиным 10 мая, говоря о Приднестровье, молдавский лидер заявил: "Я лично настроен очень конструктивно к руководству региона, у нас уже были две встречи с руководителем приднестровского региона, я надеюсь, в ближайшем времени будут и другие" (цитата по ТАСС).

Как известно, лидеры Молдавии и Приднестровья встречались в январе текущего года. Это была первая встреча руководителей Молдавии и Приднестровья за восемь лет.

Она прошла в городе Бендеры (Приднестровье) и продлилась более полутора часов. Красносельский тогда отмечал, что встреча носила "ознакомительный характер" - "политические, статусные вопросы" на ней не обсуждались.

Вторая встреча Додона с Красносельским прошла 30 марта в резиденции Додона в Голерканах. Ее итоги оба оценили положительно, заявив, что целый ряд давно не решаемых проблем могут быть урегулированы в обозримом будущем. Встрече предшествовали поездки Додона и Красносельского в Москву, отмечал "Коммерсант".

Нынешнее заявление главы Молдавии по поводу готовности к новой встрече прокомментировали в Кремле. Там назвали намерение руководства республики заниматься вопросами приднестровского урегулирования в контакте с руководством Приднестровья позитивным. "Безусловно, это весьма позитивный шаг, который может способствовать урегулированию этой проблемы", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом он отрицательно ответил на вопрос, обсуждается ли возможность реализации так называемого плана Козака - меморандума, разработанного в 2003 году Дмитрием Козаком, занимавшим тогда пост замглавы администрации президента РФ. Этот план предусматривал решение приднестровского конфликта через федерализацию Молдавии, однако в последний момент был отвергнут молдавской стороной. "Пока не фигурирует план Козака", - сказал Песков.