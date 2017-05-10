Додон заявил о готовности наладить диалог с Приднестровьем

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что готов к конструктивному взаимодействию с руководством приднестровского региона.

"Я лично настроен очень конструктивно к руководству региона, у нас уже были две встречи с руководителем приднестровского региона. Я надеюсь, в ближайшее время будут и другие. Мы должны объединять страну, я думаю что это все понимают. Понимают, что это непросто, там уже другое поколение, мы все это понимаем. Но шаг за шагом будем решать те проблемы, которые есть между жителями на левом и на правом берегу (Днестра — ред.), чтобы сблизились (позиции — ред.) и в нужный момент, когда все будут готовы, принять решение по политическому урегулированию", — сказал Додон на встрече со спикером госдумы РФ Вячеславом Володиным.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдовы еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдова присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдовы силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.