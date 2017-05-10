Либеральная партия требует начать уголовное дело против Додона

Либеральная партия осуждает участие российских войск на параде в Тирасполе, который проходил 9 мая. МИДЕИ предупредил Посольство России в РМ не разрешать участие солдат РФ в мероприятии, посвященном Дню победы.

По данным партии, Посольство России проигнорировало обращение властей Молдовы.

"Мы осуждаем неуважение России к Молдове и требуем привлечь внимание общественности к тому, что действия РФ противоречат обязательствам, принятых ею в рамках международного права. Согласно официальным заявлениям должностных лиц в Москве, Россия обязалась уважать суверенитет и территориальную целостность Молдовы", - отмечается в пресс-релизе ЛП.

Либералы также осуждают поведение президента Молдовы Игоря Додона, принимая его действия как предательство. По их словам, Додон, как гарант соблюдения Конституции РМ, должен был просить Россию остановить эти незаконные мероприятия, которые нацелены против Молдовы.

"Мы призываем компетентные органы Молдовы принять меры и начать уголовное расследование в отношении лиц, ответственных за нарушение суверенитета Молдовы, включая Игоря Додона, за измену родине", - сообщается в пресс-релизе партии.