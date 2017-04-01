Знакомимся: Iurie Sadovnic - In Dragoste, "Fata painii" - ностальгия... (Интервью)

Знаменитый молдавский бард Юрий Садовник, автор и исполнитель красивейших гайдуцких и войницких баллад, песен о любви к женщине, матери и природе, никогда и никого не оставляет равнодушным к своему творчеству. Родился в селе Жура Рыбницкого района 14 декабря 1951 года.

Жил в селе Суслены Оргеевского района, через Днестр. Учился на режиссёрском факультете Института искусств. Пел в ансамблях «Норок», «Гайдуки», «Букурия». Основал группу «Ледженда». Кавалер «Орденул чивик», медаль Михая Эминеску, заслуженный артист Молдовы.

Человек из «Легенды»

В 1978 году он с триумфом выступил на Международном песенном фестивале в польском городе Зелена Гура с песней из кинофильма «Лэутары». А спустя несколько дней о Юрии Садовнике и его ансамбле «Легенда» заговорили как о новых звездах советской эстрады. Позже основатель молдавского фолк-рока чуть было не стал солистом знаменитых «Песняров» - его настойчиво звал к себе Владимир Мулявин. Но любовь к родному краю и его музыке, как это не избито звучит, пересилила все заманчивые предложения. «Легенде» и Юрию Садовнику рукоплескала искушенная публика Франции и Дании, Германии и Венгрии, Польши и России и еще многих других стран.

На Бухарестском рок-фестивале «Легенду» провожали аплодисментами не менее бурными, чем выступавших там же «Deep Purple» и «Uriah Heep». Когда Молдова стремилась к обретению независимости, а многочисленные народные шествия ежечасно грозили перерасти в стихийную бойню, Садовник пел свои песни на площадях и скверах. И люди слушали его музыку, успокаиваясь и задумываясь о чем-то большем, нежели распри вокруг национального вопроса. Тогда же он скажет журналистам: «Все это скоро пройдет, а музыка останется навечно»…

Юрий, для начала совсем банальный вопрос: в начале было что?

Я начинал аккордеонистом в родном селе Суслены Оргеевского района. Было это еще в 1964-м. Наш небольшой коллектив был постоянным участником районной художественной самодеятельности. Сейчас это звучит смешно, но именно так начинали многие талантливые отечественные музыканты. Должен сказать, что образ «парня с гитарой» очень манил всех пацанов моего поколения. Примерно как сегодняшних юношей привлекает образ сверстника на иномарке. А тогда предметом культа была гитара. Мы настраивали свои радиоприемники на Румынию и жадно ловили все музыкальные новости. Помню, как сквозь треск заглушаемого эфира слушали «Битлз»…

Iurie Sadovnic Orheianu - "Duminica"



Я знаю, что свою первую электрогитару Юрий Садовник сделал своими руками. И, говорят, инструмент получился настолько хорош, что приезжали на него посмотреть музыканты из соседних районов…

И именно с этой гитарой я занял первое место на Фестивале французской песни в Бельцах в 68 году. Представьте, сразу после фестиваля ко мне домой приехал заместитель Бельцкого пединститута - уговаривать моих родителей отдать меня учиться на кафедру французского языка!

Но музыка победила?

Для меня такой вопрос даже не стоял. Мне всегда нравилось сочинять музыку, а фольклор я начал обрабатывать раньше, чем Союз услышал «Песняров». Пожалуй, этому я обязан нашей легендарной группе «Норок». Ее маленькую пластинку в конце шестидесятых затирали до дыр меломаны всей страны. А в 70-м бессменный руководитель «Норока» Михай Долган организовал специальный конкурс, чтобы выбрать для группы солиста и солистку. В конкурсе приняли участие около семидесяти человек. Было много классных музыкантов. Именно там я познакомился с Ионом Алдя-Теодорович, - трагическая смерть его и Дойны - это потеря, которую не восполнит молдавская музыкальная культура. ..

Успешно пройдя конкурсные испытания, Вы оказались в…

…В Советской армии - тогда здоровому юноше избежать службы было невозможно, да и позорно. Но и в армии я не расставался с гитарой, играл в эстрадном ансамбле дивизии. А когда вернулся, поступил в кишиневский Институт искусств, пел в группе «Сонор». К тому времени чиновники от идеологии усмотрели в песнях ВИА «Норок» элементы «чужеродной» культуры и «Норок» запретили.

А с 76-го вы уже работали в Молдавской Филармонии?

Да, преодолев все бюрократические препоны, устроился на работу в филармонию. Тогда это был предел мечтаний многих музыкантов. Мы вместе с Марией Кодряну пели в «Оризонте», под руководством Олега Мильштейна. Но меня тянуло к другому коллективу. Долган возглавил ансамбль «Контемпоранул», где было больше фольклора.

Ну, а как же Садовник стал Садовником?!

В 1983 году, после триумфального успеха фильма «Лэутары», после многих моих побед на международных конкурсах, Министерство культуры предложило мне организовать собственный коллектив. «Легенда» просуществовала десять лет, выпустив двойной виниловый альбом. А распались мы в 1993-м, позже остальных известных молдавских групп «советской» эпохи…

А в чем причина распада столь успешной группы?

Были и объективные, и субъективные причины. С распадом союзных концертных организаций профессиональным музыкантам стало трудней зарабатывать на хлеб. Продюсеры и импресарио появятся гораздо позже… Кроме того, я заметил, что мои ребята в начале девяностых стали увлекаться синтезом фолка и джаза - это было новое музыкальное направление, и я им не стал препятствовать. Так появилась группа «Тригон». Кстати, мне всегда везло на талантливых музыкантов. Последний состав «Легенды» был поистине звездным: бас-гитарист и аранжировщик С. Тестемицану, клавишник Л. Штирбу, гитарист Д. Артамонов, ударник О. Балтага. Этих музыкантов знают сегодня все любители музыки в Молдове. Не забывайте и то, что «Легенда» работала в то время, когда на пике популярности были такие «монстры» как «Контемпоранул» и «Плай».

Что раздражает Вас в современной эстраде?

Пошлость и безвкусица. Безголосые исполнители с бессодержательными текстами. Раздражает то, как быстро мы теряем вкус к хорошей музыке…

Так что же впереди у Юрия Садовника?

Надеюсь, я еще не «вышел в тираж»! Работаю над двумя новыми альбомами, куда войдут песни и баллады последних лет. Недавно моей музыкой заинтересовался выдающийся румынский кинорежиссер Серджиу Николаеску. Жизнь бежит, а успеть сделать еще ой как много! Сохранить очарование нашей земли, ее щемящую нежность и красоту в стихах и музыке - вот мое счастье, источник моего вдохновения, цель моей жизни…

"Fata painii", Iurie Sadovnic, "LEGENDA".