Повторение: Anastasia Lazariuc - Mi-e dor de tine

Родилась 6 июля 1953 года в селе Бачой, муниципа Кишинёв. Училась в музыкальном училище им. «Штефан Няги» в Кишиневе, на отделении хорового дирижирования.

В 1972 году становится солисткой группы «Сонор» при Черновицкой филармонии на Украине, одновременно выступая на телевидении в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, Минске.

Сегодняшние дни: Полюбившаяся певица встретила Пасху в семье, вместе с любимыми людьми. В ходе телепередачи румынского телевидения Анастасия Лазарюк заявила, что ничего для себя не хочет, кроме спокойствия для нее и для ее детей, Андрея и Иляны.

„Но так как жизнь полна сюрпризов, могу сказать, что я готова ко всему", - сказала певица.

Anastasia Lazariuc - Mi-e dor de tine

Anastasia Lazariuc - Barbatul vietii mele

Возвращаться в Молдову - самое трудный экзамен твоему творчеству, высказалась Анастасия Лазарюк и предается воспоминаниям, а душа, по ее словам, дрожит от переполняющих эмоций.

«С каждым разом петь дома все труднее, потому что там все мои воспоминания о прошлом, там я состоялась как певица, и там у меня были самые хорошие и самые трагичные моменты в моей жизни. Дом – это дома! Всегда стараюсь не плакать на сцене, но зрители не отпускают, я – как открытая книга. Румынские артисты знают: у нас их принимают очень хорошо, кишиневские зрители прекрасные, эмоциональные, очень восприимчивые. Меня удивило, что при всей нынешней бедности, зал был переполнен», – сказала Анастасия Лазарюк в передаче «Răi da' buni» на Antena Stars.

Когда я уехала из Молдовы в Румынию – это было своеобразным вызовом. Для меня нет границ, я хорошо себя чувствую и здесь, и там», – подчеркнула исполнительница на страницах портала Noi MD.