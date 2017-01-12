Повторение: Еще одна наша землячка - Валерия Морарь

Валерия Морарь - талантливая, молодая певица. Родилась 15 января 1988 года в городе Бельцы, Молдова. Выпускница образцового театра эстрады «Менестрели», и экс-солистка трио «Менестрели», с которым успешно завоевала сердца молдавской публики.

У Валерии за плечами богатый сценический опыт, который она с большим энтузиазмом набирала со своим коллективом, участвуя в музыкальных спектаклях, шоу-программах, концертах, городских и региональных мероприятиях.

В ноябре 2005 года Валерия стала обладательницей 2 места на международном фестивале «Роза Ветров» г. Москва, где была награждена грантом на бесплатное обучение в Институте Современного Искусства (ИСИ). Будучи на 3 курсе Бельцкого музыкально-педагогического колледжа по классу фортепьяно, экстерном закончила его и переехала в Москву.

В октябре 2006 года Валерия вошла в двадцатку полуфиналистов на проекте «Секрет успеха 2» телеканала «Россия».

В августе 2008 года Морарь стала дипломантом телевизионного международного конкурса «Песни моря» в Крыму, Украина.Валерия - обладатель Гран-при и лауреат международных конкурсов и фестивалей в Болгарии, Румынии, Украине, Молдове, России. В 2009 году выступала с живым оркестром на телевизионном международном фестивале «Шлягерная королева» в городе Паланга, Литва.

С 2006 года Валерия - специальный гость и ведущая на международном фестивале-конкурсе молодых исполнителей эстрадной песни «Хрустальный аист», г. Бельцы, Молдова. В концертной программе фестиваля выступает на одной сценической площадке со звёздами российской и молдавской эстрады: Николаем Носковым, Сосо Павлиашвилли, группой «Ассорти», Бьянкой, заслуженной артисткой Молдовы Нелли Чобану, финалисткой «Евровидения 2007» Наталицей Барбу, группой "Здоб ши здуб". Исполняет свои авторские песни, а так же хиты мировой эстрады.

В её репертуар входят песни на молдавском, русском, итальянском, испанском, португальском, грузинском и английском языках. Выпускница Летней школы Бродвейского мюзикла 2010 г., под руководством ведущих педагогов американских университетов Линн Курдзиэль-Формато (постановка и хореография), Эйприл Хилл (вокальная техника и стиль) г. Москва.

Учавствовала в проекте телеканала Россия «Субботний вечер». Сотрудничая со звездами, как Лара Фабиан, Валерия, Ани Лорак, Алсу, Тамара Гвардцетели, Александр Буйнов, Сосо Павлиашвили, Евгения Отрадная, Стас Пьеха, Николай Басков. Работала на одной сцене с мэтрами эстрады: Игорем Крутым, Александрой Пахмутовой.

Валерия Морарь - автор и исполнитель собственных песен. Сейчас она записывает свой сольный альбом, который планирует выпустить в 2011 году. Её песни отличает эмоциональность, солнечность и глубина содержания. Бессменный лейтмотив её песен - любовь. Её музыка наполнена позитивом, поп-фанковые ритмы которой не оставляют слушателя сидеть на месте!