Повторно: Адриан Урсу о родине, как об источнике вдохновения

Молдова, её заботы и успехи, ее надежды и тревоги всегда вдохновляли творческих людей на создание прекрасных песен, посвященных родному краю. Певец Адриан Урсу говорит, что он поет о красоте нашей родины, которая постоянно служит ему источником вдохновения.

Главный источник творчества Адриана Урсу - сама жизнь, он исполняет и эстрадные песни, и народные - ведь они очень близки его публике.

«В Молдове обязательно нужно знать и народную музыку, знать хотя бы несколько мелодий. А я хочу записать целый альбом народной музыки. И те песни, которые знакомы людям, и новые мелодии», - сказал певец.

Адриан Урсу много размышляет о наших согражданах, уехавших за рубеж, и каждый раз он с удовольствием поет именно для них. Он посвятил новую песню «Я скучаю о доме» тем, кто находится далеко от родины.

«Они так меня взволновали, что я всего за одну ночь написал стихи к этой песне, а потом и музыку. Я бы хотел, чтобы каждый смог найти что-то своё в этой песне. И я буду очень рад, если эта мелодия укрепит патриотизм, который живет в сердцах у каждого из нас», - отметил исполнитель.

Адриан Урсу говорит, что когда он находится за рубежом, наши сограждане постоянно задают ему лишь один вопрос: «Что нового в Молдове? Независимо от страны в которой я бывал, в Италии, Ирландии, во Франции или Португалии, - вопрос один и тот же. Для них Молдова - это дом, это родители, дедушки и бабушки, это дети, которые ждут их дома».

Adrian Ursu, Bety & Guz - De ziua ta (Official Video) HD

А для самого Адриана Урсу Молдова - это страна, куда он всегда возвращается с любовью. Певец считает, что здесь самые красивые места и настоящие люди.

«Я горжусь тем, что родился в Молдове. У нас есть прекрасные пейзажи, и есть чем гордиться. Здесь - талантливые люди, которые уже прославили нашу страну далеко за ее пределами», - заключил певец.