Повторение: Дан Балан получил третий «Золотой граммофон»

Дан Балан получил премию «Золотой граммофон» от «Русского радио». Российская награда досталась за написанную и спетую им песню «Люби».

«Я только недавно стал писать песни на русском языке. Вот уже и «третий граммофон» получил. Это дает мне еще больше уверенности для дальнейшего творчества. Я подготовил материал для русскоязычного альбома, который выйдет в следующем году», — поделился своими впечатлениями певец.

Предыдущие «граммофоны» наш земляк получил за песни «Лепестками слез» и «Лишь до утра». А две недели назад Дан Балан был признан лучшим певцом года по версии одного из российских музыкальных телеканалов.

В декабре прошлого года певец выступил с концертом в Кишиневе. Зал был переполнен, многие из присутствующих танцевали на протяжении всего концерта, который длился два часа. На событии была и семья артиста: отец, мать и бабушка с дедушкой.