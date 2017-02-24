Повтряем: Молдавская зажигательная " Suna-n toata Europa"

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ВИДЕО - Music Clip
Ансамбль молдавской национальной песни и танца Trandafir был создан нашими земляками Vitalie Chiruță и Sergiu Plugaru в итальянском городе Reggio Emilia, в 2005 году.
Весь репертуар ансамбля сопровождается национальными костюмами Молдовы, а также песнями с родных краев, которые исполняются прежде всего для «своих», уехавших работать в далекую и столько родную Италию.
Сегодня в репертуаре ансамбля уже множество джазовых, итальянских, французских песен. Их песни можно частенько услышать по радио " TELEGREGGIO " и " Радио Бруно ".
Пожелаем им успеха…
Trandafir - Suna-n toata Europa / Suona in tutta Europa
Ion Suruceanu si formatia Trandafir
Trandafir - La multi ani / Auguri
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