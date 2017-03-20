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ВИДЕО - Music Clip
Повторение: «Alexandru Pelin Mama Coace Paine» - Слушаем и наслаждаемся...
20.03.2017

Неизвестный исполнитель (англ. Unknown Executor, алб. Аффтар Пешы-Исчо, укр. Михайло Поплавський) — единственный во Вселенной всемирно неизвестный композитор (по другим сведениям, певец или вокально-инструментальный ансамбль), чьи музыкальные композиции разошлись по всему миру в миллионах копий.

Впервые имя Неизвестного Исполнителя прогремело на весь мир после выпуска дебютного сингла "Без Названия". Произошло это в неизвестно каком году и с тех пор Неизвестный исполнитель радует нас песнями без названий. Но первая песня по сей день остается его главным хитом.

Ред: Мы не нашли биографию певца, но не смогли пройти мимо его песен. Надеемся, что и вам понравится.

Muzica si text: Alexandru Pelin
Orchestratie: Andrei Sava

Для тех, кто давно не был дома...


 
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