Повторение: Группа "Луме" представила клип на песню о плачущих молдаванах

Группа «Луме» представила клип на патриотическую песню «Moldovenii care plîng». Это песня о горечи расставания с близкими и родными людьми, которые вынуждены покинуть Молдову в поисках лучшей жизни. Песня исполняется на русском и молдавском языках.

«Мы хотели призвать к тому, чтобы наши люди не плакали, чтобы они были счастливы, здоровы и близкие были рядом, потому что для нас лично тяжело, когда наши родные разъезжаются, и мы здесь остаемся одни. Для нас это больная тема», – отметила солистка группы Ирина Тарасюк.

Клип был снят в сотрудничестве с «Spoiala Brothers». В нем были задействованы бельцкий танцевальный коллектив «Maximum», дети из лицея им. Н Георгиу, а также родные солистов, в том числе и бабушка Ирины. В клипе присутствуют этнические мотивы, но все действие разворачивается в студии. По словам солистов группы, ролик был снят в стиле минимализма для того, чтобы сделать акцент на эмоции и смысловой посыл.

По словам клипмейкеров, съемка в клипе простых людей позволила передать всю искренность и глубину эмоций.

Бюджет видеоклипа составил более 6 тысяч евро. Как уточнили солисты, идея проекта социальная и носит аполитичный характер. По их словам, в планах группы есть и другие социальные проекты. Осенью ребята собираются выступить в школах с концертами, посвященными теме безопасности на дорогах.

Clip: LUME - Moldovenii care Plîng