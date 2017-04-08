Повторное размещение: Достояние Республики Молдова: ВИА "Норок", "Contemporanul"

Вокально-инструментальный ансамбль «Норок» был основан в 1967-м году в Кишиневе композитором Михаем Долган.

На протяжении многих лет, состав группы «Норок» претерпел множество изменений. В разное время в его составе были известные артисты: Валериу Гэинэ, Юрие Садовник, Анатол Нямцу, Георге Цопа, Анатол Бивол, Рику Водэ, Нина Горбани, братья Казаку, Ливиу Штирбу, Валентин Гога, Ион Алдя-Теодорович, Лидия Ботезату, Ион Суручану, Валериу Горгос и другие.

Дебютный концерт группы состоялся 1966 году в Национальной филармонии в Кишиневе. В 1968 г. – выходит первый диск группы «Норок».

В 1970 году ансамбль «Норок» принял участие в Международном фестивале «Братиславская лира», где получил приз зрительских симпатий за песню «De ce, de ce». После этого события группа отправилась в турне по Украине и должна была поехать на гастроли в Южную Америку, но была расформирована и лишена права на дальнейшую деятельность, приказом № 477 от 16 сентября 1970 года, подписанным министром культуры Леонидом Кулюком. В качестве мотивов были выдвинуты следующие причины: отсутствие дисциплины, отсутствие здоровой идеологической ориентации и пропаганда низкокачественных художественных ценностей.

Позднее некоторые члены ВИА «Норок» устроились в Черкасскую филармонию, на Украине, где работали в течение года. В 1973 году группа вновь расформировывается. В Кишинёв возвращаются только Ион Суручану, Михай Долган и Лидия Ботезату. А в мае 1974-го года, даётся разрешение на воссоединение ансамбля, но уже под другим названием – «Контемпоранул», в его состав вошли: Михай Долган, братья Казаку, Валентин Гога, Лидия Ботезату и Ион Суручану.

В 1980 году – «Контемпоранул» принимает участие в фестивале «Песня года» (СССР). На киностудии «Молдова-фильм» снимается 20-минутный документальный фильм «Контемпоранул».

В 1985 − ансамбль «Контемпоранул», вернулся к изначальному названию − «Норок».

Михаю Долгану было присвоено почётное звание Народного артиста (1988) и Кавалера Ордена Республики (2001).

В октябре 2007 года вышла книга под названием «Тайна моей жизни» о жизни и творчестве музыканта Михаила Долгана. В ней представлена история легендарной группы «Норок» и волнения, выпавшие на долю Михая Долгана.

В марте 2008 года в Кишиневе умер Михай Долган. Созданная им группа существует до сих пор, его песни продолжают завораживать нас, и по сей день.

2011 год отмечен возрождением группы «Норок»: 13 октября в Национальном дворце зрители встретили овациями любимый коллектив. Идея воссоздания принадлежит продюсеру Андрею Лозовану, который совместно с композитором и музыкантом Ливиу Штирбу разработали концепцию проекта. Она предусматривает воссоздание коллектива в его первоначальном количественном составе 10-11 человек, с четырьмя солистами. Второй этап развития проекта – это подготовка к концерту в марте 2012 года, приуроченному к 45-летнему юбилею «Норока» и 70-летию его основателя Михая Долгана. К этому времени должна быть подготовлена новая программа.

В новом составе группы 11 человек - инструменталисты: Николай Горбатов, Джику Могылдя, Сергей Пуха, Влад Адриан, Сергей Лозован, Валерий Прадиденко, композитор Ливиу Штирбу, а также четверо солистов: прежние Лидия Ботезату и Раду Долган, Маргаретта (бывшая солистка ансамбля «Эдикт») и Серж Кузенков.

По своей популярности в СССР их смело можно назвать - Молдавскими Битлами (The Beatles)

Контемпоранул / Contemporanul (1980)