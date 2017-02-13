Историческая справка: самая длинная лестница Кишинева

Раз ступенька, два ступенька… Самой длинной лестницей в Кишиневе является гранитная лестница в парке Валя Морилор. Она насчитывает целых 218 ступеней, что, кстати, на 18 ступеней больше, чем на знаменитой Потемкинской лестнице в Одессе.

Гранитная лестница была построена в 1970-х годах, и является вторым входом в парк Валя Морилор (центральным входом был вход со стороны ул. Сергея Лазо, а именно — спуск по Каскадной лестнице).

Как лестница, так и весь парк, были тщательно спроектированы. Сам парк «Валя Морилор» был заложен в 1950 году (по другим данным — в 1951 году) на тогдашней южной окраине Кишинёва. Говорят, что идея строительства парка принадлежала Леониду Ильичу Брежневу, который тогда занимал пост Первого секретаря ЦК Компартии Молдавии.

Проект парка был создан под руководством тогдашнего главного архитектора города Кишинёва Роберта Курца.