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ВИДЕО - Music Clip
Повторение: Случайно найденные клипы молдавской музыки - просто радует душу...
06.05.2017

Молдавская музыка берёт начало из народного музыкального творчества, отличающегося самобытностью и богатством жанров и форм. Она прошла длительный путь развития из народных мотивов к светской, академической и современной музыке различных стилей и направлений.

Особое место в молдавской музыке принадлежит дойнам — лирическим народным песням, возникшим в эпоху раннего феодализма, и колиндам — обрядовым песням, родственным славянским колядкам.

Профессиональная музыкальная культура возникла в Молдавском княжестве в средние века. Около 1500 года в Путнянском монастыре была создана певческая школа. В 1653 году господарь Василий Лупу основал певческую школу в Яссах при церкви Трёх Святителей. В состав средневекового молдавского войска входили трубачи. В середине XV века при господарском дворе имелись певчие.

Молдавское княжество долгое время находилось в зависимости от Османской империи, что отразилось турецким влиянием на молдавскую музыку. Так в XVII веке в придворных празднествах участвовали духовые оркестры — метерхане или тубулхане. При дворе играли и оркестры молдавских народных инструментов — тарафы. Выступления комедиантов и мэскэричей (скоморохов) сопровождались игрой на музыкальных инструментах. Светская музыка была представлена профессиональными музыкантами и певцами лэутарами.

Craitele - Hai la hora mare


 
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