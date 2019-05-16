Наши в Москве: Елена Стефановна или как ее еще называли Елена Волошанка — дочь молдавского господаря Штефана чел Маре

Елена Стефановна или как ее еще называли Елена Волошанка — дочь молдавского господаря Штефана чел Маре и киевской княжны Евдокии Олельковны. Елена Волошанка была женой старшего сына Ивана III Ивана Молодого, в этом качестве — княгиня тверская.

Венчание Елены Волошанки и Ивана Ивановича Молодого

Родилась Елена Волошанка примерно в 1464 или 1466 году в Сучаве.

В 1479 году Штефан чел Маре начал переговоры о заключении брака между своей дочерью и наследником Московского престола Иваном Ивановичем.

Для скрепления этого союза Елена должна была выйти замуж за старшего сына Ивана III Васильевича — Ивана Ивановича Молодого. Великий князь Московский Иван III отправил в Сучаву послов просить руки княжны Елены для Ивана Молодого.

В Молдову прибыл посланник князя, Андрей Плещеев, с многочисленной свитой московских бояр и с полномочием совершить обручение по доверенности. После торжеств и пиров Елена через Польшу отправилась в Москву. Штефан чел Маре поручил сопроводить ее трех бояр: Лашку, Сынжера и Герасима с боярынями.

Княжна Елена прибыла в Москву в Филипповский (Рождественский) пост. Молодая княжна была доставлена в монастырь, где она познакомилась со своим женихом. Венчание было совершено 12 января 1483 года. Вскоре, 10 октября того же года, Елена родила сына Дмитрия.

Елена Волошанка

Счастье ее казалось обеспеченным. Она была любимицей государя Ивана, своего свекра, который после рождения внука Дмитрия, увидев продолжение династии, был очень благосклонным к Елене. В Москве Елену называли «Волошанка».

Придворные интриги серьезно затронули не только положение княжны Елены, но и ее судьбу. Великий князь Иван к старости женился на Софии Палеолог (византийского императорского рода, дочь последнего деспота Пелопоннеса).

В этом браке родился сын Василий. София Палеолог начала плести интриги с целью устранения от наследования престола Ивана Молодого, супруга Елены.

7 марта 1490 года Иван Молодой умер, возможно, в результате отравления врачом, прибывшим из Венеции для ухода за ним. С этого времени София Палеолог начала активные действия, чтобы обеспечить наследование престола своему сыну Василию.

Таким образом, развязался кризис московской династии 1497 -1502 гг.

София готовит заговор, замыслив не только убийство сына своей соперницы, но и, предположительно, совершить государственный переворот, свергнуть с престола великого князя Ивана III по причине его старости и неспособности управлять государством.

Заговор был раскрыт, и всем его участникам было определено в наказание заключение в монастыри.

Коронование князя Дмитрия, сына Елены Волошанки и Ивана Ивановича Молодого

4 февраля 1498 года в Успенском соборе с большой пышностью состоялось коронование 15-летнего князя Дмитрия с участием митрополитов и архиереев, бояр и членов царствующей семьи. Иван III Великий благословил своего внука Дмитрия, князя Владимирского, Московского и Новгородского.

Радость Елены была столь велика, что в ее мастерской золотыми и серебряными нитями было соткано полотно «Церковная церемония», которое должно было увековечить торжественный акт 1498 года. Спустя два месяца оно было готово и установлено в Успенском соборе. Это первая светская картина в России.

Заключение в тюрьму Елены Волошанки и князя Дмитрия

Но через четыре года Софии удалось одержать победу, убедив Ивана III, что невестка хочет его убить, чтобы поскорее увидеть своего сына великим князем Московским.

Иван III аннулировал решение о назначении Дмитрия наследником и 11 апреля 1502 г. приказал заключить невестку и бывшего наследника в тюрьму и объявил своего сына Василия наследником престола.

Конфликт между Иваном III и Штефаном чел Маре по поводу заключения Елены существенно не отразился на русско-молдавских отношениях, хотя и вызвал некоторые трения. Оба правителя ставили политические интересы на первое место, поэтому семейная ссора дальнейших политических последствий не имела.

Штефан чел Маре зная о том, что происходит с его дочерью, просит у литовского князя свободного проезда для своих послов в Москву и получает дружеский ответ:

«… если на этот раз захочет отправить послов к своему свату, великому князю Ивану Васильевичу, чтобы убедиться в добром здравии своей дочери, великой княгини, и своего внука, мы дадим его послам свободный проход через нашу страну в Москву и оттуда обратно на родину».

Но в июле 1504 году Штефан чел Маре умирает, и вместе с ним гаснет и последняя надежда его дочери на спасение.

Смерть Елены Волошанки и князя Дмитрия

Княжна Елена скончалась в тюрьме 18 января 1505 года и была похоронена в Вознесенском монастыре.

Сын Елены, Дмитрий, умер в тюрьме 14 февраля в 1509 году и похоронен в Архангельском соборе Московского Кремля.

Русский народ сохранил память о Елене Волошанке, увековечив её в образе Елены Премудрой в народных сказках.

Наследие Елены Волошанки

При дворе Елены Стефановны, по предложению С. М. Каштанова, в 1495 году возник летописный свод, отразивший характерные черты политики протверской группировки.

В окружении Елены Волошанки возник и памятник древнерусского художественного шитья — пелена, на которой изображён торжественный выход Ивана III Великого с семейством во время коронации Дмитрия.

В ней, наряду с церковными мотивами, прослеживаются и светские, сочетающие приёмы русского и молдавского искусства.

Повторение...