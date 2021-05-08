Наши земляки: Ион Басс – певец, исполнитель народной и эстрадной музыки

|
|
|
ВИДЕО - Music Clip
Ион Басс – певец, исполнитель народной и эстрадной музыки.
Родился 25 июня 1933 года в селе Кирсова, района Комрат.
1957-1961 – проходит обучение в средней музыкальной школе им. Шт. Няги в Кишиневе, по классу вокала и хорового дирижирования.
1961-1974 − работал в качестве солиста Молдавской филармонии, 1974-1987 – в оркестре народной музыки «Фольклор»
С 1992 года – преподаватель в Музыкальном колледже им. Шт. Няги в Кишиневе.
Он записал на Молдавском Гостелерадио песни Ш. Аранова, С. Шапиро, К. Руснака, В. Ротару, З. Ткач, В. Верхолы, Г. Мусти, и др. В его репертуар входят различные обработки народных гагаузских и молдавских песен.
1967 − был удостоен почетного звания заслуженного деятеля искусств Молдавии, в 1989 г. − народного артиста Республики Молдова.
Ушел из жизни 5 марта 2005 года.
Дискография:
Джаз-оркестр "Букурия" Ион Басс Ты пойми
Ion Bass - Pe costisa dealului
Повторение...
Рекомендуем
Обсуждение новости
|