Наши земляки: Ион Басс – певец, исполнитель народной и эстрадной музыки

Ион Басс – певец, исполнитель народной и эстрадной музыки.

Родился 25 июня 1933 года в селе Кирсова, района Комрат.

1957-1961 – проходит обучение в средней музыкальной школе им. Шт. Няги в Кишиневе, по классу вокала и хорового дирижирования.

1961-1974 − работал в качестве солиста Молдавской филармонии, 1974-1987 – в оркестре народной музыки «Фольклор»

С 1992 года – преподаватель в Музыкальном колледже им. Шт. Няги в Кишиневе.

Он записал на Молдавском Гостелерадио песни Ш. Аранова, С. Шапиро, К. Руснака, В. Ротару, З. Ткач, В. Верхолы, Г. Мусти, и др. В его репертуар входят различные обработки народных гагаузских и молдавских песен.

1967 − был удостоен почетного звания заслуженного деятеля искусств Молдавии, в 1989 г. − народного артиста Республики Молдова.

Ушел из жизни 5 марта 2005 года.

Дискография:

«Cîntec despre Comrat»,

«Viorele»,

«Mîndră-mi ești, frumoasa țară»,

«Ca zbuciumul mării»,

«Nopți moldovenești»,

«Aurica»,

«Cerven deado».

Джаз-оркестр "Букурия" Ион Басс Ты пойми

Ion Bass - Pe costisa dealului

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