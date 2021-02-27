Редкие цифры: Это не похоже на случайности (о Создателе...)

Это не похоже на СЛУЧАЙНОСТИ.

Ученые всего мира заговорили о существовании Создателя

Bсе атеисты-ученые наперебой стали представлять доказательства о существовании Творца. Современный мир сам по себе образоваться не мог.

Современные данные о строении молекулы ДНК неопровержимо свидетельствуют о том, что она не могла возникнуть сама по себе, а является чьей-то разработкой. Генетический код и буквально энциклопедические объемы информации, которые хранит в себе молекула, опровергают возможность слепого совпадения.

Британский физик Мартин Джон Рис - лауреат Темплтоновской премии этого года, на счету которого более 500 научных работ, - получил 1,4 млн долл. за то, что доказал существование Творца.

По заявлению директора Международного института теоретической и прикладной физики, академика РАЕН Анатолия Акимова, существование Бога доказано научными методами.

"Бог есть, и мы можем наблюдать проявления Его воли. Это мнение многих ученых, они не просто верят в Создателя, а опираются на некие знания. В прошлые века очень многие ученые-физики верили в Бога. Более того, до времен Исаака Ньютона разделения между наукой и религией не существовало. Наукой занимались священники, поскольку они были самыми образованными людьми. Сам Ньютон имел богословское образование и часто повторял: "Законы механики я вывожу из законов Божьих".

Когда ученые изобрели микроскоп и стали изучать, что происходит внутри клетки, процессы удвоения и деления хромосом вызвали у них ошеломляющую реакцию: Как такое может быть, если б все это не было предусмотрено Всевышним?!

Действительно, если говорить о том, что человек появился на Земле в результате эволюции, то с учетом частоты мутаций и скорости биохимических процессов для создания человека из первичных клеток понадобилось бы времени много больше, чем возраст самой Вселенной.

Случайности в космосе

Подавляющее большинство из живущих ныне на Земле шести с половиною миллиардов даже не задумываются: почему в часу — 60 минут (а не допустим, 100), а в минуте 60 секунд?

В бесконечном ряду чисел есть удивительный случай, когда суммы квадратов ПЯТИ СОСЕДНИХ чисел равны между собой: 10 (в квадрате) + 11 (в квадрате) + 12 (в квадрате) = 13 (в квадрате) + 14 (в квадрате). Каждый сам может произвести простейшие математические действия и лично убедиться: и в первой, и во второй половине этого равенства получается 365. И как раз этим магическим числом — 365 дней выражается сейчас среднее время полного оборота Земли по орбите вокруг Солнца. То есть земной год. Такое математическое и астрономическое СОВПАДЕНИЕ выглядит почти невероятным, если только не предположить вмешательство посторонних РАЗУМНЫХ сил.

Повторяю, для особо ленивых (т.е. для людей с высшим образованием): 10, 11, 12, 13, 14 это ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО идущие одно за другим числа, а не выбранные специально для создания равенства. И нет в математике другого ряда последовательных чисел простейшие математические манипуляции, с которыми давали бы подобные же УДИВИТЕЛЬНЫЕ результаты.

Например, если просто сложить числа этого ряда (10 + 11 + 12 + 13 + 14), то получается 60 — число секунд в минуте, число минут в часу. Ну а среднее арифметическое от этих ПЯТИ чудесных чисел будет 12 — число вообще совершенное. Впрочем, подобными математическими подсчётами занимались ещё вавилонские жрецы, находя в этом великую премудрость. Отсюда и 12 знаков зодиака, и 12 месяцев в году, и 60 минут, и 60 секунд. Как видите, все эти определяющие нашу жизнь числа и единицы времени СВЯЗАНЫ В ОДНУ СИСТЕМУ. Такие вот невероятные математические, хронологические и астрономические совпадения!

Интересно: кто же это над нами несмышлёными, прикалывается? Кто все эти совпадения подстроил? Кто сквозь непробиваемую человеческую тупость всё же являет такие недвусмысленные знаки ИСТИННОГО мироустройства? Ну ведь не жрецы же вавилонские ПОДОГНАЛИ орбиту и скорость вращения Земли вокруг своей оси (12 часов дня и 12 часов ночи) под редкостное математическое равенство последовательных чисел!

Сергей Цимбалюк, независимый исследователь P.S. Можно сказать и больше, но есть опасность перегреть мозги излишней информацией! Между прочим, среднее расстояние между Землёй и Луной (384 000 км) практически равняется 60-ти средним радиусам Земли (6370 км). Что конечно же СЛУЧАЙНОЕ совпадение! ВЕЛИКАЯ ТАЙНА ЛУНЫ И ЗЕМЛИ. В дополнение — Кристофер Найт и Алан Батлер в своей замечательной книге Мистерия Луны предлагают следующие СЛУЧАЙНЫЕ СОВПАДЕНИЯ:

Диаметр Солнца равен 109,2 диаметрам Земли. А в расстояние от Солнца до Земли укладывается 109,2 диаметров Солнца! Экваториальная окружность Луны, как ни странно, 10 920 км. Само собой: совершенно случайно и Солнце, и Луна cовершают один оборот вокруг своей оси за 27,3 суток, тогда 4 оборота они совершают за 109,2 суток — магическое число!

Окружность Луны ровно в 400 раз меньше окружности Солнца. В момент полного солнечного затмения расстояние от Земли до Солнца ровно в 400 раз больше расстояния от Земли до Луны в ДАННОЙ ТОЧКЕ её эллиптической орбиты! Луна вращается вокруг своей оси со скоростью ровно 400 км за одни земные сутки. Cкорость вращения Земли ровно в 100 раз больше. Видимый угловой диаметр Солнца и Луны ОДИНАКОВ и равен 0,5 градуса (Солнце в 400 раз больше Луны, но в 400 раз дальше Луны от Земли). Поэтому совпадение лунного диска с солнечным при полном затмении при наблюдении с Земли является АБСОЛЮТНО полным. И этот факт должен быть признан величайшим чудом, поскольку его вероятность ничтожно мала. Ни одна другая планета не имеет ничего подобного, там просто НЕ БЫВАЕТ полных солнечных затмений! Солнечные затмения происходят от двух до пяти раз в год, но область ПОЛНОГО затмения очень мала--поэтому в любом месте земной поверхности ПОЛНОЕ затмение случается лишь один раз в 360 лет!!! Число-то какое особое, знаменитое!

Луна движется по орбите вокруг Земли со СРЕДНЕЙ скоростью 1 км в секунду. Эта скорость испытывает изменения от 0,964 км в секунду до 1,076 км в секунду. Наконец, произвольны ли единицы «метр» и «секунда»: на Земле маятник, имеющий длину 1 метр будет качаться со скоростью 1 раз в секунду! Что обусловлено силой гравитации (тяготения) МАССЫ Земли. Это понимали ещё древние шумеры (учители вавилонских жрецов), у которых была мера длины — идентичная метру!