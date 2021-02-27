Шарм Жа Жа Габор

«Я прирожденная домохозяйка. Каждый раз, когда я бросаю мужчину, мне остается его дом», – у актрисы Жа Жа Габор было отменное чувство юмора. У нее было не так много ролей в кино, но за эффектной блондинкой следил весь мир: девять замужеств, десятки громких скандалов, сотни афоризмов о любви к роскоши и бриллиантам. На этой неделе Жа Жа Габор умерла, чуть не дожив до своего 100-летия.

Светская львица, склонная к громким скандалам. Платиновая блондинка с девятью замужествами. Блестящая киноактриса с эффектной внешностью и прекрасным чувством юмора. Жа Жа Габор, ушедшая из жизни на этой неделе, для каждого была своя и воспринималась по-разному. Но то, что она была архитектором своей карьеры и женщиной, достойной восхищения, – бесспорно. Последнее десятилетие прошло для нее в постоянной борьбе с недугами. Пневмония, гангрена, ампутация ноги, гипертонический криз – практически после каждой из этих напастей врачи пророчили ей последние месяцы жизни. Но она очень любила жизнь, чтобы вот так просто сдаваться. Габор прожила почти век, не раз насыщая его своими поступками, которые порой хоть и считались сомнительными, но всегда были незабываемыми.

Шари – так нарекли свою дочь, появившуюся на свет 6 февраля 1917 года супруги Габор. Она родилась в Будапеште и была второй из трех дочерей Джоли и Вилмоша Габор, каждая из которых в будущем станет блистать на актерском поприще. Хотя сама Шари вспоминала, что хотела быть врачом-ветеринаром, но мать – наследница ювелирного состояния с соответствующими амбициями – направила дочерей в единственном верном, по ее мнению, направлении.

Впрочем этому способствовала и привлекательная внешность самой Шари, которую все домашние называли исключительно За-За. Имя закрепилось за ней с раннего детства, когда маленькая Шари, не умея произносить собственное имя, так себя сама и называла. Шари – это Сара по-венгерски, ведь оба родителя имели еврейские корни. Правда, отец, будучи военнослужащим, принял католицизм и дочерей растил в католической вере, но в стране, правитель которой встал в ряды союзников гитлеровской Германии, такое решение выглядело вполне рациональным.

Мать же, Джоли Габор, урождённая Янчи Тилема, не раз напоминала дочерям о еврейских корнях и растила в них настоящих аристократок. И впоследствии Жа Жа Габор, блистая в голливудском обществе, в любой ситуации держалась исключительно как венгерская аристократка. Владевшая семью языками и полвека прожившая в Калифорнии, помимо привитых с детства манер она не потеряла и свой ярко выраженный акцент. Многие запомнили ее чарующее «dahlink» вместо «darling», что сопоставимо с произнесением «довогуша» вместо «дорогуша». Для многих это был и высший признак расположения со стороны Габор, пока однажды она не призналась, что просто-напросто она не запоминает имена людей из ее многочисленного окружения. Но ее акцент придавал ей еще больше шарма и благородности.

Магический шарм юной Габор во время ее поездки в Вену в 1934 году заметил известный в те годы австрийский оперный тенор Рихард Таубер. Он дал ей роль в оперетте, что стало ее первым выходом на сцену. Правда, ощущать восторженные взгляды зрителей и блистать перед ними Габор уже приходилось годом ранее. Тогда, дефилируя на сцене на конкурсе красоты, Жа Жа не оставила ни шанса соперницам, ни выбора жюри, завоевав титул «Мисс Венгрия». Корону все же пришлось вернуть сопернице, занявшей второй место. Все из-за того, что вскоре выяснилось, что не достигшая совершеннолетия Габор, подправив в документах дату рождения, обманула жюри относительно своего возраста, чтобы принять участие в конкурсе. И если в этом случае обман с возрастом привел лишь к дисквалификации, то следующий случай с выраженным недоверием к ее возрасту привел Габор в тюрьму. Ведь именно некорректным вопросом полицейского о ее возрасте и недоверием к дате рождения, указанной в документах, объясняла Габор пощечину, которую она влепила тому, будучи остановленной за нарушение правил дорожного движения. Вопросы о возрасте, как известно, непозволительно задавать дамам. В суде Габор заявила, что полицейский превысил свои полномочия и за свое хамство получил от нее вполне заслуженно. Правда, суд был иного мнения, приговорив Габор к 72 часам исправительных работ и штрафу в размере 13 тысяч долларов.

Случай произошел в 89-м и широко освещался в прессе, которая, впрочем, была всегда неравнодушна к Габор. Журналисты всеми правдами и неправдами добывали расписание ее дня, места запланированных встреч и поездок. Нахождение вблизи экстравагантной Жа Жа Габор было почти стопроцентным залогом какой-нибудь сенсации. Да и к тому же, в отличие от многих ее коллег-актрис, она никогда не препятствовала их работе – и если уж не скандалом, так своим чувством юмора всегда скрашивала любой репортаж. Такое «взаимоуважение» привело к тому, что Жа Жа Габор была одной из самых заметных звезд светской жизни, даже когда не блистала улыбкой с экранов и не приглашалась на красные дорожки Голливуда.

Она вообще сыграла не так уж много ролей, да и не в самых знаменитых фильмах, тем не менее получив на пике своей голливудской славы «Золотой глобус» как «Самая гламурная актриса» в 1958 году. Но даже в те годы она никогда не обивала режиссерских порогов. И не только потому, что была уверена – ее пригласят и так, просто обустройство личной жизни занимало в ее рейтинге ценностей куда более значимое место.

Практически каждому ее замужеству посвящены если не книги, то целые главы в автобиографиях тех или иных знаменитостей, которым посчастливилось быть ее мужьями. Причем, несмотря на громкие скандальные разводы и перипетии совместной жизни, большинство бывших мужей считали годы с ней счастьем. Впрочем, иногда счастье это ограничивалось и несколькими днями, за которыми следовал привычный развод и новое замужество.

Да и сама Габор, по ее же словам, «не испытывала к мужьям такой ненависти, чтобы вернуть подаренные ими бриллианты». Замужеств в ее жизни было девять, на основании которых сама она сделала о себе вывод: «Я прирожденная домохозяйка. Каждый раз, когда я оставляю мужчину, мне остается его дом».

Подобных изречений, связанных с семейной жизнь, предостаточно, что, учитывая ее богатый опыт, совсем не удивительно. Большая часть ее фраз уже давно стали афоризмами, произносимыми женщинами на всех континентах: «Брак – это короткий отдых между романами», «Разводиться лишь потому, что не любишь, почти так же глупо, как выходить замуж лишь потому, что ты влюблена», «Мужчину нужно принимать таким, какой он есть. Но оставлять его в таком виде – недопустимо», «Я ничего не знаю о сексе, потому что я всегда была замужем», «Покупать своему мужчине трусы – священное право каждой женщины». И многие, многие другие.

«Она не скрывала своей любви ни к амурным приключениям, ни к драгоценностям, ни еще к чему-то, что вдруг покажется ей интересным. Но была простодушна и чиста в этих помыслах», – писал один из ее мужей. И за этой ее нескрываемой страстью к роскоши, золоту и красивой жизни следил весь мир. И смотрели на всю эту роскошь совсем не так, как на ту, что порой чрезмерно вычурно демонстрируют некоторые современные дивы. Ведь при кажущейся однотипности у последних не хватает того, чем обладала Жа Жа Габор, – непревзойденного стиля в сочетании с юмором. С уходом Габор одним из символов эпохи стало меньше. «Люди говорят – уходит время. Время говорит – уходят люди», – Жа Жа Габор.